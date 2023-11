Binance perde quasi 1 miliardo di dollari dopo le dimissioni di CZ

La notizia delle dimissioni di CZ ha scatenato il panico nel settore delle criptovalute. Il deflusso massiccio di fondi è stato innescato dalle accuse penali negli Stati Uniti rivolte a Binance, che hanno portato CZ ad accettare di dimettersi dal ruolo di amministratore delegato come parte di un accordo per una multa senza precedenti da 4,3 miliardi di dollari con le autorità statunitensi. L'accusa ha principalmente riguardato violazioni delle normative antiriciclaggio e delle sanzioni. CZ non andrà in carcere dietro pagamento di una cauzione da 175 milioni di dollari.

Binance in crisi o può resistere?

Hochan Chung, responsabile marketing di CryptoQuant, ha riferito che le ore successive all'annuncio delle dimissioni di CZ hanno registrato deflussi orari costanti di bitcoin e stablecoin. Tuttavia, nonostante l'entità del deflusso, Chung ha sottolineato che, confrontato con le riserve totali di Binance, il volume attuale non è ancora significativo.

Binance, al momento della stesura di questo articolo, ha rassicurato gli utenti dichiarando che continuerà a operare normalmente, mantenendo l'impegno di effettuare una "completa uscita" dal mercato statunitense. La società sembra voler fronteggiare la situazione con determinazione, cercando di ripristinare la fiducia degli investitori.

L'analisi dei flussi orari netti da CryptoQuant ha mostrato che, sebbene i prelievi siano al di sopra della media, non sono insolitamente elevati su base settimanale. Tuttavia, la community delle criptovalute resta in allerta, poiché la notizia delle dimissioni di CZ e delle accuse legali ha già avuto un impatto significativo sulle dinamiche di mercato. In fondo, la risoluzione del caso di FTX è ancora una notizia fresca.

Changpeng 'CZ' Zhao si dichiara colpevole!

CZ ha riconosciuto le proprie responsabilità in un post su X, ex Twitter, affermando: "Ho commesso errori, e devo assumerne la responsabilità. Questo è il meglio per la nostra comunità, per Binance e per me stesso". Il fondatore di Binance non si separerà completamente dall'azienda, rimanendo il maggior azionista e fornendo consulenza su aree importanti del business. Richard Teng è stato designato come successore di CZ nella posizione di amministratore delegato.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la conclusione di anni di indagini, definendo Binance colpevole di gravi violazioni delle leggi antiriciclaggio e delle sanzioni. Il colosso delle criptovalute ha accettato di pagare una multa record da 4,3 miliardi di dollari, con CZ che si è dichiarato colpevole delle violazioni delle normative.

Questo accordo include anche la Cooperazione Futures Trading Commission, il Financial Crimes Enforcement Network e l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro, che avranno accesso ai libri e ai registri di Binance per i prossimi cinque anni.

Il Segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha dichiarato in una conferenza stampa che Binance ha "voltato le spalle ai propri obblighi legali nella ricerca del profitto". L'accusa ha affermato che Binance non ha impedito e segnalato transazioni sospette con terroristi, citando sia Al Qaeda che ISIS.

La notizia ha attirato l'attenzione anche di altre figure chiave del settore delle criptovalute. Brian Armstrong, CEO di Coinbase, principale concorrente statunitense di Binance, ha detto che questa è "un'opportunità per iniziare un nuovo capitolo per questo settore". Ha espresso la speranza che l'azione intrapresa contro Binance possa portare a una maggiore chiarezza regolamentare nel settore delle criptovalute.

In conclusione, il mondo delle criptovalute è attualmente in subbuglio a seguito delle dimissioni di CZ da Binance e delle accuse legali che hanno scosso l'intero settore. Gli investitori stanno ora monitorando da vicino come la piattaforma affronterà queste sfide e se riuscirà a recuperare la fiducia persa degli utenti, anche tramite il listing di nuove e popolari monete come WSM.

