CRLAB: scienza, cura e personalizzazione per ritrovare sé stessi, partendo dai capelli

In un’epoca in cui la cura dei capelli assume un valore che va ben oltre la semplice estetica, emergono nuove esigenze legate all’identità, al benessere e alla consapevolezza personale. La perdita o l’indebolimento della capigliatura rappresentano, per molti, un punto critico che incide sulla percezione di sé, sulla sicurezza interiore e sulle relazioni sociali.

In questo scenario si inserisce l’attività di CRLAB, azienda italiana che da oltre cinquant’anni propone soluzioni cliniche, scientifiche e personalizzate per la gestione dei disturbi legati a capelli e cuoio capelluto.

Fondata a Bologna nel 1968, CRLAB ha trasformato la tricologia in un sistema integrato di intervento che coniuga ricerca, tecnologia e ascolto della persona. Presente oggi in oltre 28 Paesi e con più di 200 centri specializzati a livello globale, il brand costituisce una delle realtà più innovative del panorama tricologico internazionale.

Un metodo costruito sull’oggettività

Alla base della filosofia CRLAB c’è una convinzione fondamentale: non esistono soluzioni standardizzate, perché ogni paziente è un universo a sé. Per questo, ogni percorso ha inizio con una valutazione tecnica oggettiva, realizzata tramite strumentazioni professionali e condotta da team multidisciplinari. Solo da questa analisi accurata prende forma un protocollo personalizzato, costruito per rispondere in modo preciso alle esigenze del soggetto.

Il valore della personalizzazione non è un concetto accessorio, ma il cuore stesso del modello CRLAB. Dalla prima consulenza al programma di mantenimento, ogni fase è progettata per garantire continuità, coerenza e risultati concreti, duraturi e misurabili nel tempo.

Quattro aree di intervento per una risposta completa

L’offerta CRLAB si articola su quattro direttrici operative, ciascuna complementare e attivabile singolarmente o in sinergia:

1. Scalp Care e trattamenti tricologici

La salute del cuoio capelluto rappresenta il fondamento su cui costruire ogni intervento. CRLAB ha sviluppato una linea di prodotti testati dermatologicamente, formulati da équipe con competenze in chimica, biotecnologia e dermatologia. Le soluzioni, corredate da solide evidenze scientifiche – riduzione della caduta dei capelli, aumento del diametro del fusto – e risultati clinicamente testati, sono potenziate da protocolli strumentali che comprendono fotostimolazione, ozonoterapia e microstimolazione del cuoio capelluto.

2. Sistema CRL: infoltimento non chirurgico

Pensato per chi affronta forme avanzate di alopecia o diradamento, il Sistema CRL è un dispositivo tecnologico realizzato su misura. Utilizza capelli naturali, vergini e non trattati, selezionati per caratteristiche morfologiche e innestati uno ad uno su una base dermocompatibile. Il risultato è un’integrazione estetica perfetta, stabile e compatibile con qualsiasi stile di vita.

3. Autotrapianto: microchirurgia su misura

Con l’apertura della CRLAB Hair Clinic a Bologna nel 2024, l’azienda ha ampliato la propria proposta includendo interventi di autotrapianto di capelli. Ogni operazione è preceduta da uno studio morfologico dettagliato e da una pianificazione estetica su base individuale. Le tecniche utilizzate assicurano una ricrescita naturale, proporzionata e permanente, coerente con l’estetica del volto del paziente.

4. Medicina rigenerativa: riattivare la vitalità follicolare

Per stimolare la funzionalità dei follicoli e migliorare la qualità dei tessuti cutanei, CRLAB ha sviluppato protocolli di medicina rigenerativa basati su cellule autologhe, bioattivi e fattori di crescita. Questo approccio si rivela particolarmente efficace sia in fase preventiva, sia come supporto post-trapianto, offrendo un'alternativa sicura e scientificamente validata.

Un modello riconosciuto a livello internazionale

In un settore spesso caratterizzato da offerte standardizzate e promesse poco realistiche, CRLAB si afferma come un modello di riferimento, capace di coniugare rigore scientifico, trasparenza dei processi e risultati concreti. La sua rete internazionale non si basa su espansioni improvvisate, ma su standard condivisi, formazione continua e protocolli replicabili, segno di un’impostazione professionale e coerente.

Oggi, CRLAB rappresenta una delle esperienze più complete e affidabili nel campo della tricologia. Un brand che non si limita a risolvere un problema estetico, ma che accompagna le persone verso un nuovo equilibrio tra immagine, benessere e identità.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.