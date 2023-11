Bagnolo Piemonte, l’opposizione abbandona il Consiglio comunale per protesta

La minoranza consiliare “Progetto e Realtà” di Bagnolo Piemonte, con un atto di protesta, ha abbandonato la seduta di Consiglio di martedì 21 novembre.

“I componenti del gruppo di minoranza – scrivono in una nota – in occasione dell’ultima seduta del Consiglio comunale, esprimono il loro disappunto di fronte al comportamento della maggioranza e, in particolare, del sindaco Roberto Baldi, che continua ad adottare comportamenti ostruzionistici e a non consentire una completa e trasparente visibilità sulle attività e decisioni amministrative .

All’abolizione delle Commissioni – annotano gli esponenti dell’opposizione – fanno seguito le difficoltà nell’ottenimento delle informazioni, come la richiesta di accesso agli atti tramite un solo canale (pec), la mancata comunicazione via mail degli atti del Consiglio comunale, e attuando un rifiuto più o meno latente al confronto con la minoranza riguardo determinate tematiche, quale, ad esempio, la situazione del teatro Silvio Pellico, indisponibile alla cittadinanza da oltre sei mesi e senza una visione definita di riapertura”.

“La minoranza ricorda al sindaco che lo è per tutta la comunità e il suo obiettivo primario – rilevano - dovrebbe essere quello di lavorare nell’interesse dell’intera cittadinanza e non solo del proprio elettorato.

Essendo quindi venute meno le condizioni per una collaborazione costruttiva e democratica con il sindaco e la sua maggioranza – concludono i consiglieri di “Progetto e Realtà Bagnolo 2027” -, nel massimo rispetto delle istituzioni, abbandonano la seduta del Consiglio comunale”.