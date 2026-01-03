Ceva cresce nel 2025: popolazione stabile e saldo migratorio positivo

La popolazione della città di Ceva chiude il 2025 con un lieve ma significativo segno positivo. È quanto emerge dai dati elaborati dall’Ufficio anagrafe comunale, che fotografano una realtà demografica complessivamente stabile, sostenuta in particolare da un saldo migratorio favorevole.

Al 1° gennaio 2025 i residenti erano 5.890, suddivisi in 2.985 maschi e 2.905 femmine. Al termine dell’anno il totale sale a 5.896 unità, con 3.006 uomini e 2.890 donne. Il bilancio complessivo segna dunque un incremento di sei residenti, pari a un +0,1%.

Come avviene ormai in gran parte del Paese, il saldo naturale resta negativo. Nel corso del 2025 si sono registrate 40 nascite (19 maschi e 21 femmine), una in più rispetto all’anno precedente, a fronte di 83 decessi (40 maschi e 43 femmine), sette in meno rispetto al 2024. Il saldo naturale si attesta così a -43, in miglioramento rispetto all’annualità precedente.

A compensare il calo naturale è però il movimento migratorio, che presenta un dato decisamente positivo. Nel 2025 sono state iscritte all’anagrafe comunale 311 persone, con una prevalenza maschile, mentre le cancellazioni sono state 50. Le emigrazioni ammontano a 212 unità. Il saldo migratorio complessivo risulta quindi positivo per 49 persone.

Cresce anche il numero delle famiglie, che passa dalle 2.661 di fine 2024 alle 2.768 di fine 2025, con un incremento di circa il 4%, un dato che conferma una dinamica abitativa in evoluzione.

La popolazione straniera residente è pari a 1.301 persone, corrispondente al 22% del totale. Di queste, 738 sono uomini e 563 donne. La comunità più numerosa resta quella marocchina con 315 residenti, seguita da quella romena con 223 persone e da quella albanese con 205. Significative anche le presenze provenienti da Bangladesh, Nigeria, Ucraina, Egitto, Tunisia, Costa d’Avorio, Serbia e Pakistan, a testimonianza di una composizione sempre più articolata della comunità locale.

“I dati demografici del 2025 ci consegnano un segnale chiaro e incoraggiante – afferma il sindaco Fabio Mottinelli –. Ceva cresce, anche se di sole sei unità, ed è un risultato tutt’altro che scontato in un contesto nazionale segnato da un saldo naturale negativo. Oltre 300 persone hanno scelto la nostra città come luogo in cui vivere, lavorare e costruire il proprio futuro. Anche l’aumento delle famiglie dimostra che Ceva è attrattiva e capace di offrire qualità della vita, servizi e opportunità”.