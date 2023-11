Ancora qualche giorno stabile, poi una blanda perturbazione giovedì

In questi giorni la circolazione atmosferica sulle nostre zone varierà spesso, ma il risultato è che avremo ancora qualche giorno senza particolari fenomeni fino a giovedì, a parte Foehn sulle zone alpine. Da giovedì correnti più umide sudoccidentali porteranno una perturbazione che però regalerà poche precipitazioni sulle zone di pianura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 27 e domani martedì 28 novembre.

Oggi cielo nuvoloso per nubi alte e qualche nebbia ancora sui settori sudorientali della pianura, in dissolvimento dalla serata, e domani giornata per lo più soleggiata su pianure e Liguria. Sulle Alpi nuvolosità più compatta e precipitazioni nevose localmente fino 1000/1200 m in Valle d'Aosta, sui settori ai confini nazionali, tra pomeriggio di oggi e mattina di domani.

Temperature massime oggi non oltre i 6-7 °C su pianure, fino 10/11 °C sulle coste. Domani complice il soleggiamento in rialzo fino 12/14 °C. Minime domani mattina sotto lo 0 in caso di cielo sereno e assenza di vento, con valori anche fino -2/-3 °C e gelate diffuse.

Venti assenti o deboli oggi su Alpi e pianure, deboli sudoccidentali su levante ligure con qualche raffica più moderata o localmente forte in serata. Domani forti venti di Foehn sulle Alpi, dal pomeriggio arriverà anche sulle pedemontane occidentali e pianure adiacenti, per poi calmarsi in nottata.

Mercoldì 29 e giovedì 30 novembre

Mercoledì ancora una bella giornata soleggiata con temperature però nuovamente in calo nelle massime, e valori che non supereranno i 9/10 °C se non sulle coste. Minime giovedì mattina ancora diffusamente sotto 0 con brinate. Giovedì cielo per lo più molto nuvoloso o coperto con prime precipitazioni sulle Alpi e la Liguria ma di modesta entità. Aumento di intensità e zone interessate solo a partire dalla serata, poi rapido miglioramento nella nottata sucessiva.

Le temperature subiranno un notevole aumento in quota, per cui ci aspettiamo più pioggia che neve anche in montagna, mentre sulle aree nordoccidentali tra Valle d'Aosta e alto Piemonte la neve inizialmente potrebbe scendere fino 1000/1200 m ma poi la quota neve risalirà velocemente. Possibile pioggia gelata sulle Marittime e valli interne della Liguria occidentale.

Temperature in pianura invece che rimarranno piuttosto basse nella giornata di giovedì dove difficilmente si supereranno i 4 °C.

Tendenza weekend

Nuovamente correnti che ruotano da ovest a nord per cui dovrebbe essere un weekend senza precipitazioni importanti e con nuova irruzione fredda .

Meteo Green

https://www.parcofluvialegessostura.it/cambiamenti-climatici/

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/650-Stagionali_Dicembre_2023.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona