Due donne scippate e ferite in pochi minuti a Cuneo: attimi di paura in via Grandis

Attimi di paura in pieno giorno in via Sebastiano Grandis a Cuneo, dove è intervenuta la Squadra Mobile della Polizia di Stato per due scippi, avvenuti a poca distanza di tempo e luogo, quasi certamente per mano della stessa persona, un uomo di circa 35 anni che è stato già posto in stato di fermo.

Un primo scippo in corso Giolitti e un secondo in via Grandis, davanti alla profumeria Pinalli, dove una donna ha sentito che le stavano strappando la borsetta. Ha provato ad opporre resistenza ed è caduta a terra. Una seconda donna, piuttosto anziana, è a sua volta intervenuta in difesa della vittima, finendo anch'essa violentemente al suolo, tanto da riportare una vistosa ferita alla testa.

Alcuni passanti sono riusciti a bloccare l'uomo, nel frattempo scoppiato in lacrime, e hanno allertato il 112. La Polizia, giunta sul posto, ha provveduto a caricarlo in auto per portarlo in Questura e ricostruire i fatti. Intervenuta anche un'ambulanza, che ha prestato soccorso alle due donne ferite, entrambe trasportate al Pronto Soccorso di Cuneo.