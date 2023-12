Bra Servizi e il valore unico della persona. "Così abbiamo ottenuto la certificazione di parità di genere"

Uno degli ultimi riconoscimenti per la Bra Servizi, azienda da oltre 30 anni leader nella fornitura e gestione di servizi ecologici, con 80.000 clienti e centinaia di dipendenti, è stata la Certificazione di parita di genere. Un traguardo che fa parte del credo dell'azienda, come spiega l'amministratore delegato e cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti. "Il foglio ha un valore relativo, ma a noi interessa il percorso che ci ha portato essere pionieri nel settore e ci interessa ancora di più lavorare giorno per giorno perché i dipendenti si sentano in famiglia, valorizzati, in un clima in cui vige l'equità remunerativa e in cui io insieme alle mie figlie Sonia e Sabrina ci impegniamo attivamente anche per favorire l'inclusione e la conciliazione vita-famiglia-lavoro".

Tutto parte dal gruppo. "Mi piace pensare che siamo come una barca, se si va a picco, lo si fa tutti insieme. La nostra è una squadra vincente con risultati in continua crescita, grazie all'impegno delle persone ed è per questo che abbiamo pensato a un ufficio dedicato solo alle esigenze dei dipendenti. Ho imparato sulla mia pelle cosa vuol dire essere un sottoposto, ho imparato dai miei genitori l'importanza dei valori, della famiglia e dei sacrifici. I miei genitori hanno lavorato duro per permettermi di realizzarmi e sono riusciti a trasmettermi tanti insegnamenti che ho cercato di condividere con le mie figlie e di portare all'interno della mia impresa".