Dal 12 dicembre in vendita "Come nasce un cretino", il libro di Luca Galtieri

Luca Galtieri nasce ad Albenga il 29/09/67 e vive ad Alassio (SV) da sempre. Figlio di genitori (Francesca e Michele) calabresi, esattamente di Staiti (RC), vanta un titolo di studio dalle profonde basi professionali: geometra non praticante (e forse è meglio così). La prima esperienza di animatore avviene nel 1992 presso il “Kaos musical club di Alassio”, locale pioniere nel proporre il Karaoke come forma di spettacolo che lasciava ampio spazio ai dilettanti in cerca di emozioni e di un palco “senza vergogna”: una vera corrida “dalle stalle alle stelle”. Dal 1 febbraio del 1994 apre con il suo socio – “fratellone” Marco Dottore la ECCOCI EVENTI, società di organizzazione eventi e produzione video. Ha condotto numerosi show di intrattenimento a 360° e ha collaborato all’organizzazione di prestigiosi spettacoli e tour musicali in giro per l’Italia per promuovere grandi aziende Italiane ed internazionali di beverage. Nel 2005 gli viene affidata la direzione artistica di due straordinari tour, uno musicale in collaborazione con CD Live Rai 2 e l’altro d’arte varia, con il supporto di network (radio nazionali), per una nota catena di ristoranti americani presenti su tutto il territorio Italiano.