Regali di Natale o idee originali per la casa? La risposta è Chiapella, in corso Galileo Ferraris a Cuneo

Sono piene di luci e idee regalo le vetrine dello storico negozio di corso Galileo Ferraris 19 a Cuneo. Centoventi metri quadri di esposizione su due piani, da 60 anni punto di riferimento per tutto quello che riguarda la casa, la cucina, il cookware e l'arredo, Chiapella è pronto a soddisfare le esigenze e, perché no, anche le richieste più insolite, della sua affezionata clientela.



E' il titolare Luca Chiapella ad accompagnarci nella lunga storia di un negozio che è stato capace di adattarsi al cambiamento dei tempi, alle nuove tecnologie, ai nuovi strumenti di comunicazione, mantenendo una costante: la qualità del Made in Italy, alla quale non ha mai rinunciato.



Fondato dai coniugi Chiapella nel giugno del 1963, il negozio sorgeva in un'area di Cuneo dove c'erano solo campi. Anno dopo anno, la zona è diventata residenziale, con un'offerta commerciale e di servizi che la rendono tra le più ambite del capoluogo.



Il negozio di casalinghi Chiapella è ancora lì, con la sua offerta attenta e selezionata, i marchi di prestigio, l'ottimo rapporto qualità/prezzo da sempre garantito e l'insostituibile attenzione al Cliente, la vera forza dell'azienda.



"La storia continua... è il nostro slogan. Ma, soprattutto, è la verità. Essere ancora qui, dopo 60 anni è segno che abbiamo lavorato bene e che continuiamo a farlo, con lo stesso entusiasmo e con la stessa ricerca di prodotti di qualità e di gusto italiano", evidenzia Chiapella.



Non è mancato, come da 12 anni a questa parte, l'invio a tutti i clienti del catalogo natalizio Brandani, che viene inviato sia cartaceo che in formato digitale. "Non abbiamo l'ecommerce - spiega ancora Chiapella, perché o fai bene una cosa o ne fai bene un'altra. Noi ci siamo concentrati sul negozio fisico perché ci piace il rapporto con la clientela, il contatto umano. Ma siamo attivissimi sui social, abbiamo un sito costantemente aggiornato, mandiamo la newsletter con le novità e le offerte ai nostri clienti e siamo sempre sul pezzo. Nel nostro negozio sono accettate tutte le forme di pagamento digitali, utilizziamo whatsapp per le comunicazioni e, cosa molto apprezzata, effettuiamo consegne a domicilio. La nostra forza è nella personalizzazione del servizio al cliente".



Chiapella ricorda anche il grande successo dei corsi di cucina, interrotti nel 2020 per il Covid. Non sono più ripartiti, ma le richieste sono molte. "Non è detto che non ripartano. Siamo stati i primi a proporli a Cuneo. Siamo arrivati ad organizzare fino a 40 serate a stagione, con chef di grande livello. Adesso ci concentriamo sul Natale, abbiamo davvero un'offerta ricca e variegata, per fare o farsi dei regali originali e di qualità. Invitiamo i cuneesi e i turisti e vanirci a trovare in corso Galileo Ferraris 19, dove troveranno me o le mie collaboratrici pronte a soddisfare richieste e desideri o a trovare l'articolo su misura. Ribadisco: la nostra forza è il contatto umano e la personalizzazione del servizio, che restano valori insostituibili, per noi e per i nostri clienti, da oltre 60 anni!".



Per scoprire tutte le offerte e le novità del Natale vi aspettiamo in store oppure scaricare il nostro catalogo al link:



https://www.chiapellacuneo.it/images/2023/natale2023.pdf



Sito www.chiapellacuneo.it