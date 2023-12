Pavimenti in vinile ESPC Flexud: comfort abitativo ed esperienza estetica

I pavimenti in vinile ESPC Flex possono costituire a tutti gli effetti una rivoluzione nel settore dei pavimenti. Infatti, si tratta di prodotti che riescono ad unire il fascino e l’atmosfera calda e accogliente del legno alle caratteristiche tecniche all’avanguardia dei materiali moderni. Ecco perché possono essere considerati una soluzione di rivestimento innovativa che mette a disposizione un’elevata qualità. Ma ecco quali sono le caratteristiche principali dei pavimenti in vinile ESPC Flexud.

Un carattere improntato sul realismo e sulla bellezza

Il sistema di rivestimento ESPC Flex di Flexud riesce a riprodurre le venature caratteristiche del legno, dando alle doghe un aspetto molto reale e per questo molto simile alle essenze naturali di questo materiale. In generale, si può dire che questa caratteristica è pronta a soddisfare l’aspetto estetico, ma allo stesso tempo mette a disposizione un’esperienza sensoriale completa, quasi di realismo, come se si fosse in presenza del legno vero.

L’impermeabilità e la resistenza

I pavimenti ESPC Flexud hanno un’altra caratteristica fondamentale, che è rappresentata dall’impermeabilità. Infatti, non presentano fughe e hanno una formulazione a base di polvere di pietra. Queste caratteristiche tecniche rendono i pavimenti in questione resistenti all’umidità. Per questo motivo possono essere installati anche in ambienti della casa particolarmente umidi, come la cucina e il bagno.

Il comfort e l’isolamento acustico

Questi pavimenti di cui si sta parlando offrono anche un certo comfort abitativo, anche perché mettono a disposizione un elevato isolamento acustico. Si tratta di un comfort acustico superiore ai tradizionali pavimenti. Infatti, i pavimenti ESPC Flexud possono essere utilizzati sia per gli ambienti domestici che per quelli commerciali.

La sostenibilità ambientale

Un’altra caratteristica da non dimenticare sui pavimenti ESPC Flexud è costituita dal fatto che sono ecosostenibili. Sono realizzati in una combinazione di polvere di pietra e di polimeri riciclati. Questa realizzazione li rende robusti e duraturi, pur presentandosi come pavimenti che rispettano l’ambiente.

L’installazione rapida e versatile

Poiché i pavimenti di cui si sta parlando hanno uno spessore ridotto, si pongono come facili da installare. Si possono predisporre anche su pavimenti preesistenti. Hanno un incastro molto particolare, frutto delle tecniche all’avanguardia, che rende molto semplice e rapida l’installazione, e sono versatili perché si possono rimuovere anche piuttosto rapidamente. Infatti, i pavimenti ESPC Flex sono adatti anche come soluzioni temporanee.

I vantaggi dei pavimenti ESPC Flexud

In definitiva, si può dire che i pavimenti ESPC Flexudriescono a combinare in una soluzione importante l’aspetto estetico del legno con i vantaggi dei pavimenti tipici in vinile. Sono resistenti all’acqua, facili da installare, fonoassorbenti e richiedono una manutenzione minima.

Ma si può approfondire l’aspetto della manutenzione, per scoprire le caratteristiche più importanti anche su questo aspetto.

I consigli per la manutenzione

I pavimenti in vinile ESPC Flexud devono essere soggetti ad una corretta manutenzione, in modo che si preservi nel corso del tempo la loro efficienza e la loro estetica. Per la pulizia ordinaria, può essere sufficiente spazzare il pavimento utilizzando una scopa morbida.

Per pulire deve essere utilizzato un detergente neutro diluito nell’acqua ed è raccomandabile usare un panno umido. Assolutamente non vanno usati scope abrasive, detergenti aggressivi o cera tipica per pavimenti. Nel caso in cui ci siano macchie di vernice o adesive, si possono utilizzare solventi specifici. Dopo l’applicazione del solvente, però, è fondamentale lavare il pavimento.

Per mantenere l’integrità del pavimento in vinile ESPC Flex non si devono utilizzare alcuni prodotti in particolare. Per esempio, vanno evitati l’acetone puro, l’ammoniaca, la candeggina. Non andrebbero utilizzati nemmeno l’acqua bollente e gli strumenti di pulizia a vapore. I pavimenti in vinile ESPC Flex non necessitano di essere lucidati e non hanno bisogno nemmeno di rifiniture speciali.