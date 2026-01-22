 / Economia

22 gennaio 2026

Le Unioni Pastorali dell’Oltregesso e i Giovani delle Acli insieme per sognare il futuro

Si cementa una stretta collaborazione fra le parrocchie e i giovani Aclisti. In previsione la nascita di una nuova associazione

Si è svolto sabato 17 gennaio uno degli ultimi incontri del Gruppo dei Giovani Acli con i gruppi parrocchiali Oltregesso, Unione Pastorale San Francesco (Madonna delle Grazie-Bombonina-Tetti Pesio) e Riforano-Castelletto Stura-Montanera, con al centro l’idea di un progetto futuro dedicato ai giovani del territorio.

Si tratta di una stretta collaborazione fra le Acli e le parrocchie, già avviata e in fase di definizione, al fine di sviluppare e incentivare le iniziative “per” i giovani e “dei” giovani per le comunità.

All’incontro, oltre ai rappresentanti del Gruppo Giovani delle Acli di Cuneo con il presidente Gabriele Farina, erano presenti Marco Dalmasso, coordinatore della segreteria provinciale Acli, e Don Paolino Revello, parroco nell’Unità Pastorale San Francesco.

Proprio Don Paolino ha sottolineato:

Sta nascendo l’idea di creare un’associazione legata al mondo giovanile che vada a lavorare su tutta la comunità del territorio, non per sostituirsi alle realtà già presenti e che svolgono un ottimo lavoro, come i circoli Acli o le Pro Loco, ma che vada a dare una mano quando possibile. Si tratta di provare a sognare qualcosa in favore dei giovani insieme alle Acli, da sempre sensibili e presenti per collaborazioni e iniziative concrete”.

Nelle prossime settimane si vedrà quali saranno gli sviluppi di questo progetto.

