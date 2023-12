Presidente dell'Anno Rotariano 2025/2026 è Paola Derosi, funzionario della Banca d'Italia

Nel calendario rotariano, novembre è il mese della Fondazione Rotary, ed anche il club Saviglianese ne ha già ricordata in varie occasioni l’importanza. Nell’assemblea d’inizio mese se ne è riparlato così come d’aggiornamenti di programmi e bilanci previsionali, passaggio obbligato per trasformazione d’idee in realtà.

Con molto entusiasmo è stata anche deliberata la nomina a presidente dell’Anno Rotariano 2025/26 Paola Derosi, è funzionario a Torino della Banca d’Italia. Romana, da anni residente a Savigliano ed entrata nel club a luglio 2022, è segretario del Club nell’anno 2023/24. Subentrerà a Vladimiro Bertinetti presidente eletto per il 2024/25 ed a sua volta successore del presidente 2023/24 Lodovico Buscatti.