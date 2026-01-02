A Piasco si insedia il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

A Piasco si è ufficialmente insediato il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr) al termine di un percorso educativo e partecipativo che ha coinvolto l’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo.

“Il Ccrr – spiega la sindaca Stefania Dalmasso - nasce da un progetto avviato nei mesi scorsi con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle istituzioni, far conoscere il funzionamento del Comune e promuovere i valori della cittadinanza attiva, della partecipazione e della responsabilità civica. Attraverso momenti di confronto, attività educative e incontri dedicati, i ragazzi hanno potuto approfondire il ruolo degli amministratori locali e il significato della democrazia.

Il percorso si è concluso con le elezioni svolte in ambito scolastico, che hanno portato all’elezione della sindaca del Ccrr Benedetta Riba e del vicesindaco Edoardo Lantermino.

Il Ccrr – afferma Dalmasso - si riunirà periodicamente nei prossimi mesi e sarà chiamato a confrontarsi su temi di interesse per i giovani e per la comunità, formulando proposte, idee e suggerimenti che verranno condivisi con l’Amministrazione comunale. Un’occasione concreta per esercitare il dialogo, il lavoro di gruppo e la partecipazione attiva alla vita del paese.

Un sentito ringraziamento va ai consiglieri comunali Marco Fina e Loredana Botta, che hanno seguito con impegno tutte le fasi del progetto, all’educatrice Lucrezia per il prezioso accompagnamento educativo e all’Istituto Scolastico, in particolare alla prof.ssa Elisa Tonda, per la collaborazione e la disponibilità dimostrate.

Il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze – conclude la prima cittadina - rappresenta un importante investimento sul futuro della comunità di Piasco, valorizzando il punto di vista dei più giovani e rafforzando il senso di appartenenza al territorio, in linea con i valori richiamati dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno”.



