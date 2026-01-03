L’Antico Egitto a Verzuolo: un viaggio tra storia e tesori del Museo Egizio di Torino

L’Antico Egitto sarà protagonista mercoledì 7 gennaio alle 15 a Verzuolo in Palazzo Drago (via Marconi 13) nell’ambito degli incontri delle “Tre età” organizzati dal Comune con l’assessore alla Cultura Laura Lovera.

L’egittofilo Sandro Trucco terrà una lezione in cui spiegherà per quale motivo a Torino si trovi l’unico museo al mondo al di fuori del territorio Egiziano interamente dedicato all’Antico Egitto.

Partendo dal primo reperto della collezione, la mensa Isiaca, si percorre tutta la storia che ha portato, per primo i Savoia ad arricchire la propria collezione d’arte, sino ad arrivare alla direzione di Ernesto Schiaparelli con i magnifici reperti provenienti dalla tomba dell’architetto Kha e della moglie Merit per concludere con l’ultimo reperto giunto al museo ovvero il Tempio rupestre di Ellesiya, che il museo Egizio di Torino ha ricostruito integralmente dopo averlo salvato dall’allagamento del lago Nasser a seguito della costruzione della diga di Assuan.

Sandro Trucco, biologo e farmacista è stato docente di scienze matematiche ed ha collaborato come farmacista in numerose sedi.

Si occupa di Antico Egitto da oltre 20 anni, ed è stato per 8 anni il vicepresidente dell’Acme (Amici, Collaboratori Museo Egizio). Ha seguito i corsi di lingua egizia di Enrico Ferraris e svolge ruolo di assistente di sala, ed è una delle guide ufficiali del Museo Egizio avendo seguito un corso con il responsabile della comunicazione di Ferraris.

Per l’Acme ha condotto per due anni un corso sull’arte dell’Antico Egitto che si è svolto al Museo Egizio di Torino, e lo scorso anno ha tenuto un corso sulla statuaria egizia dalla protostoria alla dominazione greco-romana.

Ha accumulato esperienze specifiche in campo egittologico: è stato membro del Consiglio della missione archeologica a Luxor, con scavo alla tomba di Harwa, diretta da Francesco Tiradritti.

Ha collaborato con Mario Tosi nella preparazione di conferenze e libri. Organizza inoltre numerosi viaggi studio in Egitto con particolare attenzione alla Tebaide.

Collabora con diverse associazioni culturali come Pronatura, Unitre del Piemonte e scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dove svolge regolarmente lezioni di introduzione e approfondimento della cultura egizia.

Ha partecipato all’allestimento a fine 2021 della mostra a Cuneo sul restauro del papiro erotico satirico.



