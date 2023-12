Le migliori criptovalute del 2024

Le aspettative sullo sviluppo delle crypto per il 2024 sono davvero molto alte. Due sono essenzialmente gli eventi che travolgeranno i mercati : l’approvazione dell’ ETF di Bitcoin e il suo halving in primavera .

Di seguito vogliamo elencare quelle che secondo noi possono essere le criptovalute più performanti nel 2024.

Bitcoin ETF

Bitcoin ETF è un token celebrativo che scommette e permette di guadagnare token agli investitori al raggiungimento di 5 step necessari all’approvazione del prossimo ETF di Bitcoin da parte della SEC. Gli esperti prevedono un 2024 eccezionale per Bitcoin e per tutti i progetti come questo che sono in qualche modo legati ad esso. Attualmente la prevendita è già oltre i 2 milioni e 800 mila dollari, con un prezzo per il singolo token di $0,0064.

Si tratta di un progetto che dà un ruolo centrale alla community e tiene informati gli investitori attraverso un feed di notizie e aggiornamenti costanti sui canali social. I token acquistati in prevendita potranno essere riscattati una volta che questa si sarà conclusa, ma c’è anche la possibilità di metterli in staking ricevendo ricompense passive. In quest’ultimo caso i premi possono essere richiesti solo 7 giorni dopo la quotazione. Dopo il lancio sul DEX il 5% dei token verranno bruciati e la fornitura verrà automaticamente ridotta. L’importanza data alla community si evince anche dal fatto che della fornitura totale di 2100000 BTCETF, il 40% sia destinato alla prevendita, un 25% alle ricompense per la comunità e il 25% come abbiamo accennato prima per il burning. Gli esperti prevedono che il token nel 2025 potrebbe arrivare a un valore di $0,5.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è una criptovaluta basata sul cloud mining. Permette infatti di minare bitcoin anche a chi non ha possibilità di accesso alle costosissime apparecchiature necessarie per farlo. Gli esperti prevedono che nel 2024 BTCMTX potrebbe avere una crescita esponenziale fino a 25 volte il suo valore. Minetrix è una cripto valuta stake-to -mine. È possibile anche ricevere ricompense mettendo da subito in staking i propri token, con un APY che attualmente è del 132%, ma che sarà rapidamente in crescita. La prevendita ha superato il traguardo dei 5 milioni di dollari con un costo per il singolo token davvero irrisorio di $0,012.

Meme Kombat

Meme Kombat fa parte di quel gruppo di Meme Coin che ha avuto una crescita esponenziale nel 2023. Sarà forse la criptovaluta del suo genere che performerà di più nel 2024. Gli esperti si aspettano un incremento di valore fino a 50 volte il prezzo quando arriverà sul CEX. Attualmente ci sono oltre 12 milioni di dollari messi in staking, con oltre due milioni di premi pagati e un APY del 327%. Gli investitori possono guadagnare divertendosi, scommettendo sugli esiti dei combattimenti tra le meme Coin più famose del web, giocando con altri giocatori o contro il CPU o scommettendo su determinati eventi in un combattimento. Lo scopo di $MK non è solo quello di comprare e scambiare, ma di mettere in stake i propri token nel Meme Kombat e scommettere sulle battaglie per avere la possibilità di vincere ulteriori premi.

Wall Street Memes

Wall Street Memes ha avuto un risultato clamoroso in prevendita, ma ha avuto un novembre non privo di difficoltà . Si tratta di una community che celebra gli investitori al dettaglio che affrontano Wall Street e vincono. La community conta oltre 1 milione di persone. Il token ha ricevuto nuova linfa dal lancio dell’ utility del nuovo casinò di crypto su Telegram. Questo la rende una delle Meme Coin più interessanti da monitorare per i prossimi mesi del nuovo anno.

yPredict

yPredict è una piattaforma all-in -one basata sull’ intelligenza artificiale la cui prevendita, arrivata alla fase 8, ha superato la cifra di 5 milioni di dollari. La piattaforma ha la peculiarità di offrire una serie di strumenti predittivi agli investitori, sia sugli strumenti più adatti per bilanciare il proprio portafoglio, sia sulle cripto potenzialmente più performanti. La fornitura è di 100 milioni di token ($yPRED), il prezzo del token è di $0,11 che aumenterà del 10% con il lancio ufficiale. Si tratta di un ecosistema in continua espansione di prodotti di AI all’avanguardia, che analizzano andamenti e sentiment di mercato.