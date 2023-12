Lutto a San Chiaffredo di Busca per la morte di Marinella, parrucchiera di 53 anni

Saranno celebrati mercoledì 13 dicembre alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Chiaffredo di Busca, i funerali di Marinella Mary Lerda, deceduta per malattia a 53 anni.

La donna era sposata con Nicola Barbero, dipendente della Sedamyl, azienda saluzzese. La coppia non aveva figli.

Apprezzata e stimata parrucchiera, da anni gestiva un salone in via Laghi di Avigliana assieme al fratello Danilo. La famiglia Lerda è molto conosciuta in tutto il territorio buschese e non solo. Il padre Sebastiano Lerda aveva gestito, fino alla pensione, il negozio di vendita e riparazione di articoli per l'agricoltura e il giardinaggio. Ora l'attività è portata avanti dal figlio Gabriele.

Marinella Lerda lascia, oltre al marito Nicola, al papà e ai fratelli con le rispettive famiglie, anche la mamma Vanna. I funerali saranno mercoledì, mentre domani alle 20, sempre nella parrocchia di San Chiaffredo di Busca, sarà recitato il Santo Rosario.

Il consigliere comunale Gianfranco Ferrero, residente nella frazione, ha voluto porgere, a nome dell'amministrazione comunale, le condoglianze alla famiglia Lerda e alla famiglia del marito Nicola Barbero.