Alba, bus con a bordo comitiva di bambini tampona pullman carico di turisti svizzeri

Molto spavento, ma conseguenze fortunatamente contenute quelle seguite all’incidente che nella tarda mattinata di oggi, martedì 14 maggio, si è verificato in piazza Garibaldi ad Alba.



Qui un autobus urbano, con a bordo una comitiva di bambini – in mattinata il gruppo di studenti elementari era stato impegnato in un’esibizione al Teatro Sociale, dove è in corso la rassegna "Il Teatro dei Ragazzi" – è andato a tamponare violentemente un pullman con a bordo una comitiva di turisti provenienti dalla Svizzera.



Ad avere la peggio questi ultimi e in particolare una passeggera che ha subito un trauma lieve alla colonna vertebrale. La donna di 70 anni è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata a Verduno in condizioni tali da non destare comunque particolare preoccupazione.

Nessun bambino ha riportato ferite.



Sul posto, insieme al servizio di emergenza regionale 118, sono intervenuti la Polizia Locale di Alba e i Vigili del Fuoco provenienti dal locale distaccamento, per la messa in sicurezza dei mezzi e del fondo stradale, dove sembrava essersi registrata una perdita di oli e carburanti.