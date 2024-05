Incidente stradale a Dronero: auto si ferma in bilico su una bealera

Incidente stradale nella serata di oggi (martedì 14 maggio) a Dronero.



Coinvolta un’unica automobile in transito lungo la SP160 della quale il conducente – per cause ancora da determinare – ha perso il controllo, sbandando e andando a fermarsi in bilico sopra un profondo canale.



I vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti prontamente, riportando il mezzo sulla sede stradale e mettendolo in sicurezza. Non si segnalano feriti gravi o altri coinvolti.