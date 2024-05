Attimi di tensione sabato sera a Carrù in un locale pubblico

Attimi di tensione sabato sera scorso in una pizzeria di Carrù, dove un uomo che versava in stato di evidente alterazione e sotto l'effetto di sostanze alcoliche è finito in ospedale, dopo essere caduto a terra ed essersi ferito alla testa.



Secondo alcuni testimoni l'uomo, infatti, era nel locale quando si sarebbe inciampato finendo a terra e frantumando così la bottiglia di vetro che aveva in mano. Ma, nella caduta si sarebbe procurato alcune ferite alla testa con i vetri rotti.

La scena si sarebbe consumata di fronte agli altri clienti, tra cui alcune famiglie.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai presenti, che hanno allertato il servizio di emergenza 118. Giunti sul posto, i sanitari hanno prestato all’uomo le prime cure, per disporne poi il trasferimento al pronto soccorso del vicino ospedale di Mondovì.