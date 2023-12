Matrimoni in Italia per stranieri: cosa serve?

L’Italia è da lungo tempo una delle destinazioni preferite da giovani coppie straniere pronte a convolare a nozze, grazie alla sua storia, ai paesaggi mozzafiato, alla cucina prelibata e all’atmosfera romantica che si respira in ogni angolo della penisola, da Nord a Sud.

Organizzare un matrimonio in Italia per stranieri è un’esperienza indimenticabile, ma richiede una pianificazione attenta e una conoscenza approfondita del territorio. Scopriamo quali documenti servono alle coppie straniere per sposarsi nel Bel Paese e perché affidarsi a VB Events, agenzia di wedding planner d’eccellenza, è la soluzione per organizzare un matrimonio da sogno.

I documenti necessari per il matrimonio in Italia per stranieri

In, la maggior parte dei matrimoni viene celebrata secondo il rito civile o religioso. Il rito religioso è quasi sempre cristiano, ma sono legalmente riconosciuti anche i matrimoni celebrati secondo i precetti di altre religioni, tra cui quella musulmana, ebraica o induista.

A prescindere dal Paese di provenienza e dal Credo professato, le giovani coppie straniere che desiderano coronare il loro amore in Italia devono essere in possesso di alcuni documenti obbligatori e presentarli per tempo alle autorità competenti.

Il documento essenziale per convolare a nozze in Italia è il nulla osta, un certificato che viene rilasciato dall’autorità legale del Paese di provenienza o dal Consolato della nazione di appartenenza presente in Italia. Questo documento certifica l’assenza di impedimenti legali al matrimonio, quali interdizioni, precedenti penali, vincoli di parentela o divieti temporanei di nuove nozze. Come indicato nella Circolare n.1 del 12/01/2022 del Ministero dell’Interno, solo i rifugiati possono fornire una dichiarazione sostitutiva del nulla osta.

I futuri sposi, inoltre, devono essere in possesso di un documento di riconoscimento valido, come una carta d’identità o un passaporto, affinché il matrimonio sia legalmente vincolante. In base al Paese di provenienza e alla situazione specifica di ogni coppia, oltre al documento d’identificazione, potrebbero essere richiesti anche altri atti, come per esempio il certificato di nascita.

Se residenti o domiciliati in Italia, i futuri sposi devono procedere per legge con la richiesta delle pubblicazioni del matrimonio per annunciare alla comunità l’intenzione di convolare a nozze. In questo caso, il matrimonio deve avere luogo entro e non oltre 180 giorni dalla conclusione delle pubblicazioni. Se, invece, sono entrambi stranieri, né residenti e né domiciliati in Italia, non devono richiedere le pubblicazioni, ma sottoscrivere un atto in cui dichiarano l’assenza di impedimenti al matrimonio.

Perché affidarsi ad un wedding planner?

Organizzare un matrimonio in Italia è un’esperienza emozionante, ma può rivelarsi un’impresa molto stressante per le coppie provenienti dall’estero. Sebbene le coppie straniere siano lontane dalla possibilità di richiedere il bonus matrimoni, le sfide logistiche e burocratiche da affrontare sono numerose e, spesso, danno del filo da torcere a chi non possiede una conoscenza approfondita del territorio. La sfida si complica quando i futuri sposi non hanno familiarità con la lingua italiana.

Affidarsi ad un’agenzia di wedding planner italiana, come VB Events, è la soluzione per organizzare un matrimonio da sogno, far sì che il giorno più importante della propria vita proceda senza intoppi e affrontare i mesi che precedono il grande giorno con serenità e spensieratezza.

Questa scelta è vantaggiosa perché un’agenzia di wedding planner italiana:

● conosce il territorio: affidarsi ad un wedding planner che conosce le leggi in vigore, le tradizioni del Bel Paese e le caratteristiche dei territori è essenziale per assicurarsi che tutti i requisiti legali vengano rispettati e che l’evento si svolga nel migliore dei modi;

● dispone di una rete di fornitori consolidata: i wedding planner possono contare su una rete di fornitori affidabili e aiutare i futuri sposi nella scelta della location, del catering, dei fotografi, dei fioristi e di altri servizi necessari per la celebrazione del matrimonio;

● gestisce la logistica dell’evento: le pratiche logistiche, come la prenotazione degli alloggi per gli ospiti e i servizi di trasporto, sono una sfida per tutti i futuri sposi, soprattutto per quelli provenienti dall’estero, che devono coordinare queste attività da lontano. Affidarsi ad un wedding planner che si occupi della logistica è la soluzione affinché ogni dettaglio venga curato con attenzione;

● supera le barriere linguistiche: per le coppie straniere che non parlano l’italiano, il wedding planner può fungere da intermediario nella comunicazione con i fornitori e nella gestione delle traduzioni durante la cerimonia.

Un wedding planner si rivela prezioso perché, lavorando a stretto contatto con i futuri sposi, è in grado di comprenderne a fondo visioni e desideri. Questo consente di organizzare un matrimonio su misura, che riflette la personalità e lo stile unico della coppia, rendendo l'evento memorabile.

In conclusione, affidarsi ad un’agenzia di wedding planner quando si organizza un matrimonio in Italia per stranieri offre la certezza che ogni aspetto dell’evento venga gestito con professionalità. Poter contare sul supporto di un esperto che si prende cura di ogni dettaglio consente alla coppia di godersi appieno il giorno più emozionante della loro vita.