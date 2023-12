Al via l'8ª edizione del concorso “Bouquet Festival di Sanremo”, in palio un 'passaggio' alla kermesse canora

Sono aperte le iscrizioni all’ottava edizione del “Bouquet Festival di Sanremo”, il contest dedicato ai flower designer professionisti, che vogliono partecipare alla realizzazione dei bouquet che, ogni anno, vengono regalati a cantanti e ospiti sul palco della famosa kermesse canora.

Il tema del concorso, quest’anno sarà: “Sanremo, il fiore della Liguria”, i professionisti dovranno affrontare due prove, un bouquet formale ispirato alla “melodia del mare” e uno al “canto del bosco”.

Le preiscrizioni dovranno pervenire ad Amaie Energia, la società che gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo, entro e non oltre il 21 dicembre. Saranno selezionati non oltre i 15 partecipanti, in base al curriculum vitae, corredato da immagini di lavori precedenti. Il concorso si terrà il prossimo 15 gennaio, nella suggestiva cornice di Villa Ormond a Sanremo.

“Siamo giunti all’ottava edizione del concorso Bouquet Festival di Sanremo, il contest che ogni anno richiama tantissimi fioristi professionisti da tutte le parti d’Italia, che accettano questa sfida per presentare i loro lavori, che sono delle vere e proprie opere d’arte, sul prestigioso palco del Festival di Sanremo – afferma il Presidente di Amaie Energia Andrea Gorlero - i fiori di Sanremo sono indissolubilmente legati al Festival, l’idea di donare i bouquet agli ospiti ed ai cantanti del Festival di Sanremo è nata proprio per rafforzare questa connessione, da un’idea di Aurelio Sparago, personaggio storico del mondo floricolo sanremese, portata avanti insieme alla fiorista Rita Tua, che aveva maturato una grande esperienza sugli addobbi del palco dell’Ariston, alla quale sarà dedicata questa edizione del concorso. Il contest è un’occasione per far conoscere ai flower designer di tutta Italia la qualità della produzione dei Distretto Florovivaistico della nostra Riviera e rappresenta per loro la grande opportunità di portare su un palco famoso, come quello del Festival di Sanremo, la loro arte”.

Conclude il Direttore del Mercato dei Fiori di Sanremo, Franco Barbagelata: “Il concorso Bouquet Festival di Sanremo è un’occasione per i flower designer di affrontare una sfida importante e godere di una vetrina internazionale come quella del Festival di Sanremo. Il vincitore sarà selezionato da una giuria tecnica di alta qualità che valuterà i lavori in base alla tecnica, l’attinenza al tema, il colore, l’originalità e l’utilizzo e la valorizzazione del materiale verde locale, che è sempre il vero protagonista dei bouquet”.