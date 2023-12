Bra, il Politeama ospita il Concerto di Natale

Per vivere tutti insieme le emozioni e la magia delle feste, al Teatro Politeama Boglione di Bra mercoledì 20 dicembre 2023 l’Istituto Civico Musicale “A. Gandino” e la Fondazione Fossano Musica organizzano il “Concerto di Natale”, in collaborazione con il Comune di Bra.

Con inizio previsto alle ore 21, il concerto è diretto dal Maestro Gianpiero Brignone ed è eseguito da Raffaella Buzzi come voce solista e dall’Orchestra FFM Classica - l’orchestra sinfonica che riunisce le classi del dipartimento di musica classica della Fondazione Fossano Musica.

Il programma della serata vede in scaletta i brani “Away in a Manger”, “Chanukah, Oy Chanuka”, “Deck the Hall”, “Ding Dong! Merrily on High”, “God Rest Ye Merry, Gentlemen”, “Greensleeves”, “Jingle Bell”, “O Come, All Ye Faithful”, “O Holy Night”, “Pat-a-pan”, “Silent Night”, “Three Holiday Song”, “We Wish You a Merry Christmas”.

Costo biglietto 3 euro, prenotazioni tramite il sito fondazionefossanomusica.it

L’evento rientra all’interno del progetto “Domenica, musica!”.

Info: Ufficio Cultura e Manifestazioni

0172.430185 - turismo@comune.bra.cn.it