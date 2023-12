cipensiamonoi? Con paletta e secchiello a protestare per i ritardi del Tenda bis

“#cipensiamonoi?”. E' il titolo della mobilitazione promossa dalla Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo a Limone Piemonte, all’ingresso del cantiere del Tenda Bis, con l’intento di mettere in evidenza, per l’ennesima volta, i ritardi che continuano ad accumularsi nella realizzazione dell’opera.

L'appuntamento è per lunedì 18 dicembre alle 13.30.

Saranno presenti, “armati” di paletta e secchiello, i vertici dell’associazione ma anche numerosi commercianti, esercenti, albergatori, artigiani e imprenditori. L’invito a partecipare è stato esteso anche al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ai rappresentanti della Provincia di Cuneo, dell'Atl del Cuneese, della Camera di Commercio di Cuneo e delle altre organizzazioni di categoria e a numerosi sindaci della zona.