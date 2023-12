Industria, la Granda cresce dell'1,4%. Gola: "Fondamentale usare il PNRR per stimolare la crescita"

"L'analisi congiunturale del terzo trimestre di quest'anno ci regala dei dati in chiaroscuro e il futuro continua a essere incerto - afferma il Presidente Mauro Gola - . L'inflazione è scesa sotto il 2,0% ma i tassi sono elevatissimi e frenano l'accesso al credito, i consumi e gli investimenti. I conflitti in corso aumentano l'incertezza per i cittadini e per le imprese e il costo dell'energia, seppur in calo, è ancora più elevato rispetto al periodo pre-crisi energetica. La situazione congiunturale è complessa e diventano fondamentali le politiche europee future in materia di costo del denaro e l'uso intelligente dei fondi del PNRR per stimolare la crescita".