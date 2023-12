L'Epc Motoclub dona per Natale 500 euro ai Vigili del Fuoco di Savigliano

Hanno partecipato ben un centinaio di tesserati alla cena di Natale per chiudere questo primo anno sociale dell’Epc Motoclub.

"Siamo molto soddisfatti di come si è sviluppata questa stagione, abbiamo promosso molte uscite e vorremmo ampliare l’offerta per l’anno venturo. Vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato fiducia e tutti gli sponsor intervenuti: Birrificio Kauss, Autoscuola Ricca, Carrozzeria Longo, Alberto Deninotti Financial Advisor, Girodengo Allianz Assicurazioni, Tennis Club i Platani, Bardhall..." hanno commentato positivamente i componenti del direttivo dell’Epc Motoclub. "Divertirsi in sella è solo l'inizio. Unire il piacere del motociclismo con l'impegno sociale è un viaggio ancora più gratificante. Perché la vera bellezza della nostra passione risiede nella capacità di far crescere e prosperare la nostra comunità. Quando uniamo la passione per la moto all'impegno per raccogliere fondi a beneficio del nostro territorio, trasformiamo il nostro divertimento in un contributo significativo per il bene comune."

Durante la cena è stato consegnato un assegno di 500 euro, raccolti con una bella lotteria, al neo capo distaccamento dei vigili del fuoco di Savigliano Luca Fumero ed a Paolo Zucchini vigile del fuoco in forza a Savigliano. Entrambi consiglieri della associazione pompieri Savigliano odv, associazione che sta promuovendo la raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo camion da destinare al locale distaccamento dei vigili del fuoco.