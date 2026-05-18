MOTORI / Supermoto, Edoardo Bertola secondo nell’Europeo di Tramatza

Alessandro Sciarretta si è aggiudicato la vittoria nella classe S4 del Campionato Europeo Supermoto disputata sulla pista di Tramatza, in Sardegna, ma ha dovuto faticare le classiche sette camicie per contenere gli assalti del giovane albese Edoardo Bertola (KTM MTR Team), che lo ha insidiato sino all’ultimo, disputando tre manche agguerrite che gli sono valse il secondo gradino del podio.

Edoardo nelle qualifiche non è andato bene, spuntando solamente il quinto tempo, come anche nel warm up della domenica, ma si è rifatto in gara, mostrandosi molto veloce e combattivo.

[Una bella piega di Edoardo Bertola - KTM MTR Team]

Partito quinto nella prima manche, l’albese ha recuperato andando quasi a prendere lo spagnolo Francisc Gomez Requena, che lo ha preceduto di pochi decimi, con Alessandro Sciarretta terzo.

In gara due Sciarretta si è preso la vittoria di manche davanti a Bertola, che nel suo forcing ha fatto registrare il record della pista ed a Gomez Requena, tutti racchiusi in pochi centesimi.

[Edoardo Bertola insieme a Franco Mollo, proprietario del KTM MTR Team]

Gomez Requena prende il comando di gara tre, ma dopo pochi giri lo spagnolo commette un errore e viene superato da Sciarretta, che sbaglia a sua volta ma che riprende ben presto il comando, trascinandosi dietro Bertola, che tenta l’assalto e si tocca con Sciarretta, cedendo la vittoria all’avversario per pochissimi centesimi. Terzo si piazza lo spagnolo Alejandro Barco Iglesias leggermente staccato, mentre Gomez Requena viene relegato in quinta posizione.

[Edoardo Bertola in posa con la tabella del secondo classificato]

La classifica dopo due prove vede Alessandro Sciarretta (TM - TSV Racing) in prima posizione con 70 punti, seguito da Edoardo Bertola (KTM - MTR Team) con 64 punti, seguito ad un solo punto di distacco dallo spagnolo Francisc Gomez Requena (GasGas - JBD Competitions).

Nella prossima gara, in programma al 6-7 giugno sul Circuito Internazionale di Busca, Edoardo Bertola giocherà in casa, per cui tenterà sicuramente di aggiudicarsela, per poter finalmente salire sul gradino più alto del podio.