Buon compleanno Francesco! Ecco come fare gli auguri al Papa

Nato in una famiglia di origini piemontesi e liguri, è il primogenito dei cinque figli di Mario Bergoglio, funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires, e di Regina Maria Sivori, casalinga.

Da parte di padre, il bisnonno Francesco era nativo di Montechiaro d'Asti, mentre il nonno Giovanni Angelo era nato in località Bricco Marmorito di Portacomaro Stazione, frazione di Asti non lontana da Portacomaro, ove è sopravvissuto un ramo della sua famiglia; la nonna Rosa era originaria di Piana Crixia in provincia di Savona.

Da parte materna, il nonno era originario di Santa Giulia di Centaura, frazione collinare di Lavagna in provincia di Genova; la nonna era originaria della frazione Teo di Cabella Ligure in provincia di Alessandria.

Dopo gli studi da perito chimico, Jorge Mario Bergoglio entra come novizio nella compagnia di Gesù nel 1958. Si laurea in filosofia e viene ordinato sacerdote nel 1969, poi, nel 1992 diventa Vescovo ausiliare di Buenos Aires di Auca. Nel 1997 viene promosso al grado di coauditore, mentre nel 1998 diviene Arcivescovo. Subito dopo, nel 2001 è creato Cardinale e nel 2013, precisamente il 13 marzo, viene eletto Papa, prendendo il nome di Francesco.

Governi e diriga il popolo di Dio avendo sempre dinanzi agli occhi il tuo esempio, o Cristo buon Pastore, che sei venuto non per essere servito, ma per servire e dare la vita per le pecore. A noi concedi, o Signore, una forte volontà di comunione con lui e la docilità ai suoi insegnamenti. Amen».