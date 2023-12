Volley A2M. Cuneo, la cinquina è servita: Prata di Pordenone battuta 3-0

Cuneo, la cinquina è servita. Contro la Tinet Prata Pordenone la squadra piemontese ottiene la quinta vittoria consecutiva in campionato e ferma i friulani con il risultato più netto, 3-0 (28-26/25-22/25-20).

Mostra i muscoli, la truppa di Matteo Battocchio: questa squadra ora fa davvero paura a tutti. Lo fa con una grande prova collettiva, dove a vincere è stata la forza del gruppo anche se inevitabilmente qualche eccellenza ha brillato. Il caso di Marco Volpato, assoluto protagonista del match con una gara al limite della perfezione in ogni fondamentale.

Importante l'apporto di Mattia Gottardo, dentro al posto di Andreopoulos out per problemi ad una mano che lo hanno condizionato negli allenamenti settimanali. Il giovane schiacciatore ha brillato particolarmente dalla linea di fondo, dove ha collezionato 4 aces.

Sul fronte schiacciatori ineccepibile la prova del capitano Iacopo Botto (53% 9 punti su 17 attacchi), così come assolutamente positiva la partita dell'opposto Jensen best scorer dell'incontro con 22 punti personali, 20 dei quali ottenuti in attacco (56%).

A completare l'opera i muri di Codarin (4), la sapiente regia del lucido Sottile, ma soprattutto la difesa di un giocatore che in questa stagione sta facendo davvero vedere grandissime cose, il libero Matteo Staforini. Il suo è un lavoro oscuro, ma se i compagni riescono a costruire contrattacchi punti il più delle volte è proprio grazie alle sue difese.

Una vittoria, quella contro Prata di Pordenone, che avvicina ulteriormente Cuneo alla vetta della classifica: ora la Puliservice Acqua S.Bernardo è a -2 dai friulani e a -7 da Grottazzolina che oggi ha patito la prima sconfitta del campionato in casa di Santa Croce.

IL MATCH

Subito una gran lotta nel primo set, con Cuneo che parte forte e si porta avanti 8-5 su invasione friulana. L'attacco di Lucconi fa capire però che la Tinet non ha nessuna intenzione di fare la vittima sacrificale (8-7) e quando arrivano due muri consecutivi su Gottardo (Bellanova e Katalan) con Terpin che schiaccia in campo due attacchi consecutivi, si capisce che sarà battaglia fino alla fine: 11-13, break Tinet. A questo punto si combatte: errore di Volpato e Prata avanti 13-16, il centrale cuneese, grande protagonista del set (5 punti in attacco su 6, 83%) si riscatta e mura Lucconi per il -1 di Cuneo (15-16) che però torna sotto di tre lunghezze sul 17-20 con l'errore di Jensen. Battocchio ferma il gioco ed al rientro in campo i suoi cambiano marcia: sul turno al servizio di Codarin, che cerca ripetutamente Terpin, Prata va in confusione. Due errori consecutivi dei friulani ed un punto di Gottardo segnano il sorpasso piemontese sul 22-21. La squadra di casa arriva per prima al set ball, si fa raggiungere e superare, ma poi chiude ai vantaggi 28-26 con un muro di Jensen. Grandi percentuali in attacco per entrambe le squadre: 53% di Cuneo, che riceve con l'84% di positività (53% le palle perfette) e 48% per la Tinet Prata.

Forte del set appena conquistato Cuneo parte sicura e baldanzosa nel secondo set, anche se in campo sarà lotta serrata fino alla fine. Subito avanti 3-0, attacchi di Botto e Codarin, nonostante i ripetuti tentativi di riportarsi sotto da parte di Prata, i ragazzi di Battocchio danno sempre l'impressione di avere in pugno la situazione. L'errore di Botto riporta a -1 la Tinet sull'8-7, ma i biancoblu restano freddi e concentrati: l'errore di Lucconi lancia di nuovo la Puliservice avanti di 3 punti (13-10), ma Prata torna sotto (19-18) con Scopelliti che ferma Volpato a muro. Cuneo risponde con Jensen (22-19 e la Tinet ribatte con il servizio costringendo Codarin all'errore in attacco (22-21). Il capolavoro del set lo compie coach Battocchio quando dà l'indicazione a Botto dove andare a servire sul 23-21: il capitano esegue tirando una fucilata nella zona 1 avversaria, proprio dove gli aveva detto l'allenatore. L'area è completamente sguarnita da parte della seconda linea friulana: è set ball. A chiudere ci pensa Jensen (25-22)

Il terzo parziale è il più bello. Prata non molla, le due squadre vanno di pari passo fino al primo break di marca piemontese sull'8-6, ace di Gottardo. Triplo vantaggio biancoblu con il muro di Codarin su Lucconi per il 12-9, Prata non molla e pareggia a 14 con Terpin, ma la Puliservice non si scompone: fa il cambio palla, poi manda dai 9 metri Gottardo e il giovane schiacciatore piazza un altro ace (17-14). Poi arriva anche il muro di Botto su Baldazzi, per il 18-14. La squadra di casa allunga 23-18 con un altro block del capitano e chiude vittoriosa (25-20) su palla out al servizio di Lucconi.