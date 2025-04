Verzuolo, don Marco Gallo nominato direttore dell’Institut Supérieur de Liturgie di Parigi

"Un cambiamento (quasi un esodo) si avvicina. Tra tre mesi mi trasferirò a Parigi".

Così don Marco Gallo, presbitero della diocesi di Saluzzo dal 2004, parroco nell’Unità Pastorale di Verzuolo, docente di Sacramentaria presso lo Sti e l’Issr, professore incaricato all’Institut catholique di Parigi e professore invitato all’Università Salesiana di Torino, commenta sui social la notizia della sua nomina a direttore dell’Institut Supérieur de Liturgie di Parigi.

Succederà a Padre Gilles Drouin, che ha guidato l'Istituto per otto anni con una notevole dinamica collettiva, sia sul piano della ricerca che su quello della formazione.

"Ho in cuore dolore e entusiasmo insieme - scrive don Gallo -. Per le persone da cui mi allontano e che amo, e tensione verso il servizio appassionante che mi aspetta. La ricerca e la formazione in liturgia meritano il meglio del nostro impegno. Lì si esprime la nostra fedeltà a Dio e al mondo.

Grazie ai colleghi parigini che mi hanno accordato tanta fiducia. Aver scelto un liturgista italiano è un segno di fraternità e stima per le nostre chiese sorelle. Grazie anche alla mia diocesi, che mi permette di partire per questi prossimi anni, pur in un momento di grave penuria di presbiteri".