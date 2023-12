Primo passo per il recupero della Cittadella di Mondovì: approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

Il cammino per la graduale riqualificazione della Cittadella ha raggiunto, in questi giorni, una tappa fondamentale per l’effettiva realizzazione dei primi interventi di rigenerazione urbana: la Giunta comunale, infatti, ha approvato all’unanimità il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (il cosiddetto DOCFAP) proposto dalla Società Arcadis Italia di Milano e volto al riutilizzo di una parte degli edifici della Cittadella affinché possano trovare spazio la Scuola di Musica Barocca diretta dalla Fondazione Academia Montis Regalis e l’Accademia di Arti Circensi diretta dalla Fondazione Cirko Vertigo. Due realtà che diverrebbero parte integrante della cosiddetta “Cittadella fortificata della musica e delle arti performative”, il primo lotto degli interventi di riqualificazione generale dell’intero sito della Cittadella, dismesso e abbandonato da anni.

Un processo lungo che oggi però vive, con l’approvazione del DOCFAP, una tappa importante, da leggere all’interno della Strategia Urbana d’Area n.° 5 “Monregalese e Basso Cuneese”, lo strumento a valere sui fondi europei FESR 2021-2027 che vede la città di Mondovì capofila di un raggruppamento di nove comuni (Beinette, Borgo San Dalmazzo, Boves, Cervasca, Margarita, Mondovì, Peveragno, Roccavione e Vignolo) pensato per agevolare e mettere a terra in ciascun territorio progetti di rigenerazione urbana. Per il comune di Mondovì, evidentemente, la riqualificazione della Cittadella.

"L’approvazione del DOCFAP è funzionale alla partecipazione alla Strategia Urbana d’Area poiché rappresenta l’intervento che interesserebbe la nostra città - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora. - "Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo che aveva avallato una richiesta formulata dalla precedente amministrazione che abbiamo provveduto ad integrare con 8mila euro di fondi comunali, siamo riusciti a finanziare questa prima progettazione e, se la Strategia Urbana d’Area dovesse venire interamente finanziata come ci auspichiamo, potremmo dare finalmente il via al primo lotto di interventi di riqualificazione della Cittadella. Un sogno che si avvererebbe per tutti i monregalesi, ma anche la testimonianza di quanto la sinergia amministrativa e la collaborazione cross-territoriale siano fondamentali per portare a termine progetti così ad ampio respiro. Un sincero ringraziamento fin da ora al personale di tutti gli uffici e, in particole, alla nostra capo di gabinetto Giulia Danna che sta seguendo in prima persona l’intero iter procedurale con assoluta devozione e competenza".