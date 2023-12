Lo studio Altieri di Thiene progetterà il nuovo ospedale di pianura: venerdì la firma del contratto

Il prossimo venerdì 22 dicembre verrà firmato il contratto di assegnazione dell’incarico di progettazione del nuovo ospedale unico del Quadrante Nord Ovest della provincia di Cuneo, Saluzzo-Savigliano-Fossano.

Saranno presenti l'assessore alla Sanità regionale Luigi Genesio Icardi, il direttore generale dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra e i sindaci del territorio.

Un incarico da oltre 7 milioni di euro, per il quale ha vinto la gara uno studio veneto, lo Studio Altieri di Thiene, nel vicentino. Le tappe che porteranno alla realizzazione del nuovo nosocomio sono al momento rispettate: ora c'è l'assegnazione dell'incarico di progettazione. Nella primavera del 2024 si procederà con la conferenza dei servizi per arrivare all’approvazione del progetto entro giugno.

L'ospedale di pianura sorgerà a ridosso dello stabilimento Panna Elena, sulla direttrice Savigliano-Saluzzo.

Sarà realizzato con fondi Inail. È stata valutata, ma ritenuta non adeguata, la proposta di partenariato pubblico privato (Ppp), bocciata da Ires (al contrario di quanto accaduto per Cuneo, dove l’advisor ha valutato più conveniente la proposta privata. Non a Savigliano).



L’ospedale avrà 325 posti letto e 57 letti tecnici (culle, posti dialisi ecc.), sarà sede di Dea di primo livello, come Verduno. Sarà destinato alla cura della fase acuta, ma vi si faranno anche ricerca e formazione, e avrà ambulatori ad alta efficienza. Per le cronicità e l’attività ambulatoriale generica ci saranno le strutture territoriali.



Con riguardo alla spesa, costerà 250 milioni di euro: 195 più un aumento dei costi sul totale del 30%, tutti coperti da Inail.

"Sono molto soddisfatto di come sta procedendo l'iter per la realizzazione del nuovo ospedale di pianura. Stiamo rispettando i tempi. Venerdì vivremo un atto importante, che avvia tutto l'iter per un'opera a servizio di un territorio importante", ha commentato l'assessore regionale Genesio Icardi.