All’ospedale Ferrero di Verduno un congresso per fare il punto sulle patologie del sonno

Sabato 18 maggio l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno sarà sede del convegno “La patologia del sonno tra bambino ed adulto”, un appuntamento interamente dedicato ad approfondire la conoscenza delle più importanti malattie che possono caratterizzare lo stato di sonno e inficiarne la qualità, con conseguenze deleterie sulla salute e sullo stile di vita delle persone che ne sono affette.

Il convegno, presieduto dal dottor Alessandro Vigo (direttore del Dipartimento Materno Infantile e della Struttura di Pediatria e Neonatologia dell’ASL CN2), ospiterà gli interventi di molti esponenti di spicco della comunità medica, specializzati sulla disciplina e provenienti da importanti strutture ospedaliere ed accademiche italiane ed europee.

“Il sonno è una componente fondamentale di tutta la nostra vita e le sue patologie incidono fortemente sullo stato di salute complessivo delle persone durante l’intero arco della propria esistenza” spiega il dottor Vigo. “Abbiamo pensato di approfondire la conoscenza di quattro tra le sue più importanti patologie (narcolessia, movimenti anomali, sindrome delle gambe senza riposo e sindrome delle apnee ostruttive) tratteggiandone la fisiopatologia, la presentazione clinica, le modalità diagnostiche e le tipologie di trattamento. Ci auguriamo che questo angolo di visuale un po’ particolare possa far crescere nei partecipanti l’interesse per gli argomenti trattati e aiutare a diffondere una corretta cultura medica sul sonno tra i professionisti della salute”.

Grazie al confronto tra i relatori, che rappresentano un sicuro punto di riferimento in merito, per ogni malattia emergeranno le caratteristiche che la contraddistinguono nel bambino e nell’adulto, e ne diverranno evidenti gli aspetti comuni insieme alle specifiche differenze nelle diverse età.

Il convegno, patrocinato da AIMS (Associazione Italiana di Medicina del Sonno) e organizzato con l’importante supporto della Fondazione Banca d'Alba e della Fondazione Ospedale Alba Bra, avrà luogo dalle ore 8,30 alle ore 16.

I professionisti sanitari che desiderano partecipare potranno prenotare il proprio posto sul sito dedicato: https://www.avenuemedia.eu/event/verduno/

Per informazioni: congressi@avenue-media.eu

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente si tengono presso l’Auditorium della Fondazione Ospedale, il nosocomio “Ferrero” di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione e ricerca per i professionisti del settore.