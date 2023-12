Corso di SEO Copywriting: impara da un esperto le tecniche per migliorare la visibilità online!

Il mondo del web sta evolvendo sempre più rapidamente, e il trend dell’intelligenza artificiale ne è la dimostrazione, favorendo e accelerando la nascita di nuove figure professionali specifiche e verticali.

Se fino a qualche anno fa per avere visibilità online era sufficiente affidarsi a un singolo web master per realizzare il sito web, oggi il panorama è decisamente cambiato. I motori di ricerca stanno diventando motori di risposta e sono sempre più precisi nell’identificare contenuti di qualità per rispondere al meglio alle richieste degli utenti. Per farlo si affidano a complessi algoritmi, ma anche a figure professionali verticali.

Infatti, proprio grazie a questa esigenza, sono nate nuove professioni digitali che aiutano i software a comprendere meglio i contenuti di un sito web, come i SEO Copywriter. L’importanza attribuita dai motori di ricerca, come il famosissimo Google, ai contenuti rende questa figura sempre più rilevante e soprattutto richiesta nel panorama lavorativo.

Diventare SEO Copywriter richiede una formazione multidisciplinare e un aggiornamento costante, in cui la SEO, Search Engine Optimization, assume un ruolo chiave.

In occasione del lancio del nuovo corso, dedicato proprio alla parte SEO tecnica del Copywriting, ne abbiamo parlato con il redattore e docente Francesco Belgrano, Consulente SEO[1] con oltre 20 anni di esperienza in ambito informatico.

“Vi presento il Corso di Tecniche SEO per Copywriter[2] che, insieme al mio team, ho progettato dopo anni di esperienza nel mondo della SEO e più di 1000 progetti realizzati a contatto con tantissimi Copywriter, che raramente possedevano reali competenze SEO, fondamentali quando si scrive sul web.”

A chi si rivolge questo nuovo corso di SEO Copywriting? Il taglio tecnico e verticale lo rende ideale per un ampio spettro di corsisti: per le aziende, che vogliono migliorare la visibilità dei loro contenuti online, per i professionisti del settore digital, abili nella scrittura ma carenti nelle pratiche SEO, per i principianti e gli appassionati, che desiderano intraprendere la carriera del Copywriting iniziando dallo studio degli aspetti più tecnici.

La formazione si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 gennaio in presenza nello studio di Imperia oppure comodamente online in modalità webinar. Lo studio è una realtà innovativa che unisce professionisti del settore digital verticali e specializzati in differenti aree. L’occasione per seguire un corso realizzato da un esperto in un contesto meraviglioso, per trascorrere un weekend all’insegna della formazione di alto livello e della bellezza del luogo in una cornice vista mare.

Francesco Belgrano nel corso dell’intervista ci ha spiegato che “lo scopo principale di questo percorso formativo è fornire le nozioni tecniche per sviluppare una nuova competenza, e se scrivere è già nelle vostre corde vi permetterà di apprendere un metodo chiaro e lineare per migliorare i vostri contenuti agli occhi dei motori di ricerca. Infatti, oltre ai miei processi di lavoro, condividerò con voi anche il materiale per essere subito operativi.”

Il programma prevede una prima parte teorica, dove verranno affrontate diverse tematiche, tra cui:

· il funzionamento e le regole dei motori di ricerca

· i punti da rispettare nella stesura di un testo online

· le differenze di scrittura per un sito istituzionale, un e-commerce, un blog e le altre tipologie

· le evoluzioni e gli utilizzi dell’intelligenza artificiale

Il valore aggiunto del corso, secondo Francesco Belgrano, è la seconda parte, di taglio pratico, insieme al workshop: “passeremo ad analizzare i vostri progetti, vedremo alcuni casi studio e metteremo le mani in pasta insieme. Successivamente vi mostrerò come utilizzo i diversi strumenti, come Excel, per analizzare e ottimizzare i dati di ogni singolo testo. Infine, vedremo un metodo per velocizzare la scrittura di un testo, rispettando le regole di Google, grazie all’intelligenza artificiale.”

Se questo corso innovativo vi ha incuriosito, segnate il weekend del 12 e 13 gennaio sul calendario, e per maggiori informazioni qui sotto trovate il collegamento alla pagina del corso.

