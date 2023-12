Anche a Crissolo botti vietati dal 30 dicembre all’8 gennaio

Inoltre la notte di San Silvestro (31 dicembre-1 gennaio) sarà vietato portare con sé nell’area pedonale, nelle vie e piazze comunali, nonché in tutte le aree pubbliche del territorio contenitori in vetro e lattine (borracce in metallo, bevande contenute in lattine di alluminio, vetro o simili), borse e zaini se non previo controllo del personale addetto alla vigilanza, bombolette spray di qualsiasi natura, droni, aeroplani telecomandati, materiali atti ad offendere quali pietre, bastoni per selfie, armi, materiali esplosivi, petardi, fuochi d’artificio, fumogeni, catene, mazze, coltelli e oggetti da taglio e punta, razzi di segnalazione, materiale infiammabile oltre a veleni, sostanze nocive e stupefacenti.