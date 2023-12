Il valore di Polygon sale del 20% e poi ritraccia, mentre Bitcoin Minetrix non si ferma

I possessori di Polygon ricevono un regalo di Natale in ritardo. In sole 24 ore, MATIC (Polygon) è passato da $0,86 a $1,06, con una capitalizzazione di mercato attuale di $10,1 miliardi, posizionandosi al 12º posto tra le criptovalute. Supera token come MINA, ASTR e BSV, dimostrando di essere molto più performante rispetto al resto del mercato delle criptovalute, che attualmente registra un leggero calo dello 0,01% nell'ultimo giorno. In questo momento MATIC è a $1,01.

L'analista e YouTuber CryptoCache è ottimista sul potenziale di apprezzamento di MATIC. Dopo aver esaminato le Fair Value Gaps (FVGs), ha evidenziato uno spazio creatosi ad aprile tra i prezzi a $1,15 e $1,10 che ancora non è stato colmato.

Per raggiungere questa fascia di prezzo, MATIC avrebbe dovuto prima chiudere al di sopra di $0,91, una resistenza fissa durante l'intera giornata di trading del 26 dicembre. Per fortuna, MATIC ha superato questa resistenza chiudendo a $1. In caso di correzione prima o dopo il raggiungimento della fascia di $1,10 a $1,15, fintanto che il range $0,98 a $1 resta un supporto, i trader possono sperare in guadagni più consistenti.

La blockchain di Polygon è progettata per affrontare le sfide di scalabilità di Ethereum, fungendo da "sidechain" che collega blockchain compatibili con Ethereum per renderle più veloci e convenienti. Il token nativo MATIC è utilizzato per coprire le commissioni di transazione sulla rete.

Con il lancio di Polygon 2.0 e del suo token POL, viene introdotto un CDK che consente agli sviluppatori di creare catene personalizzate con varie soluzioni di scalabilità come zkEVM, Validium e Hermez. L'aggiornamento di rete 2.0 è progettato per migliorare la sicurezza, la scalabilità e la decentralizzazione, mantenendo nel contempo basse le commissioni di transazione.

Bitcoin sta vedendo un aumento di protocolli basati su soluzioni, con il nuovo progetto Bitcoin Minetrix che continua a guadagnare credibilità. Il team alla guida di questo progetto desidera che la comunità delle criptovalute dica addio alle pratiche di mining oscure e dia il benvenuto a un approccio trasparente e incentrato sull'utente. La buona notizia è che c'è ancora tempo per essere tra i primi a trarne vantaggio.

Bitcoin Minetrix potrebbe registrare una crescita significativa dopo aver raccolto oltre $5,5 milioni. Si tratta di un progetto decentralizzato innovativo che rivoluziona il modo in cui le persone minano Bitcoin (BTC), offrendo un servizio di mining cloud tokenizzato sicuro ed efficiente. Questo permette di affrontare le sfide legate al mining cloud fraudolento di terze parti, permettendo ai detentori di token di avere il controllo sulla propria esperienza di mining.

Mettendo in staking $BTCMTX, è possibile guadagnare crediti da utilizzare per il mining di BTC. Con un attuale prezzo di trading che si attesta a $0,0124, il progetto ha già raccolto oltre $6,3 milioni di finanziamenti e si sta delineando come un'opportunità entusiasmante per tutti i nuovi investitori, che probabilmente si uniranno al mercato delle criptovalute nel 2024, specialmente per la fascia più anziana e incline al rischio.

Con il 77,5% dei 4 miliardi di $BTCMTX emessi per l'acquisto e per mettere in staking, il prezzo del token è aumentato costantemente da $0,0117 a $0,0124, con un altro rialzo previsto nelle prossime 24 ore. Questo approccio incoraggia gli investimenti offrendo prezzi più bassi e un potenziale apprezzamento prima che $BTCMTX inizi a essere scambiato sulle exchange.

Per coloro che sono nuovi al mining, Bitcoin Minetrix offre un'ottima opportunità per imparare e trarre vantaggio dal mondo delle criptovalute. Secondo il sito, un Bitcoin minato nel 2013 verrebbe apprezzato del 27.300% entro quest'anno. Con una crescita così forte, non sorprende che questo token sarà molto ricercato nel 2024.

Per rimanere aggiornati sulle ultime sviluppi di questo progetto, è possibile seguire Bitcoin Minetrix su X (Twitter) e Telegram.

VISITA LA PREVENDITA DI BITCOIN MINETRIX