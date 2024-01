A Mondovì ritorna l’Epifania con il “Re Mercante”

In concomitanza con la festa dell’Epifania e con l’ormai consueto appuntamento organizzato dall’Aeroclub mongolfiere (XXXIV Raduno Aerostatico Internazionale), dalle ore 10 alle 18 di sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024, l’Associazione “La Funicolare” organizza il “Re Mercante”: appuntamento con la rassegna di opere artigianali e dell’ingegno umano, due giornate dedicate interamente all’eccellenza.

La settima edizione dell’hand made market, organizzata in collaborazione con la Città di Mondovì e la Confcommercio Ascom Monregalese e con i preziosi contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio, uscirà nuovamente dai palazzi storici del Borgo medievale di Mondovì Piazza, ospitando i trenta artigiani in Piazza Maggiore, punto di arrivo della funicolare e transito verso gli spettacolari giardini del Belvedere, punto d’osservazione ideale sulla Granda e sulle numerose mongolfiere che coloreranno i cieli del monregalese.

"Il Re Mercante – commenta Mattia Germone, presidente dell’Associazione La Funicolare –, da sempre prima manifestazione dell’anno a calendario dell’associazione Funicolare, rappresenta la proficua collaborazione con L’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì organizzatore del Raduno aerostatico internazionale dell’Epifania, nata per offrire ai tanti visitatori una vetrina di artigiani artistici e prodotti unici che accompagneranno il tempo libero dei turisti tra i vari appuntamenti. Grazie al prezioso supporto dei volontari, inoltre, ci sarà un menù composto da polenta, frittelle e altre proposte culinarie del nostro territorio: un ulteriore motivo per conoscere il rione alto della città, luogo privilegiato per lo spettacolo delle mongolfiere. Un punto di vista unico unito alla possibilità di visita al Re Mercante, al pranzo con prodotti tipici e ai monumenti aperti della nostra città! Buon re mercante a tutti e buon anno nuovo!".

Tante le arti in esposizione: dai ceramisti agli illustratori, complementi d’arredo, creazioni di carta pesta, gioielli, abbigliamento, giocattoli, cosmetici solidi, lavorazioni in vetro e molto altro ancora.

"Saranno oltre trenta gli espositori di qualità, selezionati da Michela Basso, referente della manifestazione e consigliera del direttivo della Funicolare. A lei un particolare ringraziamento da parte di tutto il Direttivo". Sabato 6 gennaio, alle ore 16, un’inedita proposta: il laboratorio di legatoria. “Impara una delle tecniche base della legatoria per dar vita al tuo taccuino personalizzato. Creerai una copertina originale e su misura per te, scegliendo tra una selezione di carte e fili”. Prenotazione necessaria: 331 966 7589.

‘Arte, ingegno e cose buone’ perché non mancheranno le tipiche specialità culinarie del territorio. Durante la manifestazione saranno disponibili le locali specialità gastronomiche, tra cui polenta, frittelle, zucchero filato, vin brulè e brulè di mele. Navette gratuite di collegamento con il centro storico. Consigliato il trasferimento in funicolare nel punto più panoramico della nostra città, pieno di storia, arte e monumenti. Tour consigliato nel centro storico: Re Mercante hand made market; punti ristoro in Piazza Maggiore; giardini e Torre del Belvedere; Luci a Piazza: ultimo week end con accensione fino alla mezzanotte; Museo Civico della Stampa; Museo della Ceramica. Il Re Mercante vi aspetta!