Caso Ferragni, Chiara torna sui social: "Grazie a chi mi è stato vicino e mi ha spronato"

Chiara Ferragni torna sui social, questa volta con un post tutto suo per ringraziare chi le è stata vicino nel momento difficile delle polemiche generate dai provvedimenti dell'antitrust e dall'apertura di inchieste sull'operato delle sue aziende.

"Una cosa mi sento di dirla - scrive in una storia di Instagram -. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione anche negativa in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno. Ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero", conclude l'imprenditrice e influencer. (Nex/Adnkronos)