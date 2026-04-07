Cantiere Sicuro, a Cuneo una giornata per riportare la sicurezza sul lavoro al centro

Il prossimo 28 aprile 2026, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, Cuneo ospiterà un appuntamento di forte valore civile e professionale: “Cantiere Sicuro”, il convegno promosso da Formedil Cuneo presso Spazio Varco, in via Pascal 5L.

La ricorrenza del 28 aprile, istituita nel 2003 dall’ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro, richiama ogni anno l’attenzione su un tema che riguarda tutti: il diritto a lavorare in condizioni sicure, tutelate e rispettose della persona. Un principio che non può restare solo una dichiarazione di intenti, perché la sicurezza sul lavoro si costruisce ogni giorno attraverso formazione, responsabilità, cultura e confronto.

Il convegno di Cuneo sarà articolato in due momenti: al mattino spazio alla premiazione del XXV Concorso V cat. Geometra “Progettare e costruire in sicurezza”, iniziativa che valorizza il ruolo della scuola e delle nuove generazioni nella diffusione di una vera cultura della prevenzione. Nel pomeriggio, invece, il focus sarà dedicato al dialogo istituzionale sulle politiche e sugli aggiornamenti normativi legati alla sicurezza, con l’obiettivo di offrire strumenti di lettura e riflessione a chi opera ogni giorno nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

“Cantiere Sicuro” ribadirà che la sicurezza non può essere considerata un tema secondario o affrontato solo nelle emergenze. Serve attenzione continua, serve collaborazione tra enti, imprese, tecnici, lavoratori e parti sociali. Ed è proprio da incontri come questo che può nascere una consapevolezza più forte, capace di trasformarsi in azioni reali.