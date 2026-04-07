Domenica 12 aprile For Family: quando la musica incontra il teatro d'ombre

Il secondo appuntamento, in programma domenica 12 aprile 2026 alle ore 15.30 presso la sede di Fondazione Scuola APM di via Annunziata 1B Saluzzo, propone uno spettacolo in cui musica e ombre si fondono in un racconto suggestivo fatto di suoni e immagini.

In scena l’attore Silvio Gioia per il teatro d’ombre, accompagnato dai musicisti Elia Carletto al pianoforte e Giacomo Abbà al flauto.

Il pianoforte e il flauto accompagnano la narrazione, mentre figure prendono vita in un gioco continuo tra luce e buio, trasformandosi sotto gli occhi del pubblico. Uno spettacolo adatto a tutti, dedicato in particolare a bambini dai 3 agli 11 anni e alle loro famiglie.

L’incontro si inserisce nel percorso “Music for Family” della Fondazione Scuola APM, volto a offrire alla comunità occasioni di incontro tra diversi linguaggi artistici.

Per partecipare è necessario prenotare tramite form online, disponibile a questo link ( https://forms.gle/7VEnY77us39T4qxbA ) e sui canali social della Scuola APM, oppure scrivendo a ritmi@consonanteapm.it

Il costo è di 8€ a persona.

Si ringrazia per la collaborazione l'azienda Achillea S.r.l. Società Benefit, che metterà a disposizione i propri prodotti durante l'iniziativa.