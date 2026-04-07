Raspini ospita 60 studenti del Campus torinese di Escp Business School

Lunedì 30 Marzo e mercoledì 1º Aprile lo stabilimento Raspini di Viotto di Scalenghe ha aperto le sue porte agli studenti di ESCP Business School di Torino, il campus italiano di una delle più antiche e prestigiose business school al mondo, che da sempre si distingue per il forte legame con il tessuto imprenditoriale italiano.

Il 30 Marzo Raspini ha ospitato circa 40 studenti del MSc in International Food & Beverage Management, il master specialistico di ESCP, erogato nei campus di Torino e Parigi, che ha l’obiettivo di formare futuri manager e imprenditori nel settore agroalimentare globale. Il 1º Aprile è stato il turno di 20 studenti del Master in Management (MiM) – il programma di Laurea Magistrale internazionale di due anni di ESCP, classificato al 7° posto al mondo nel ranking del Financial Times - che hanno scelto la specializzazione in Food & Beverage Management.

Gli studenti, che sono per due terzi stranieri e provengono da 4 continenti, hanno avuto la possibilità di immergersi all’interno dei processi industriali di un’azienda alimentare come Raspini, che fa della ricerca della qualità senza compromessi e dell’innovazione nel rispetto delle tradizioni i suoi punti di forza. In particolare, gli studenti ESCP hanno avuto la possibilità di intraprendere una visita approfondita agli stabilimenti, seguita da una presentazione con un taglio operativo, volta a illustrare cosa significhi oggi operare sui mercati internazionali nel settore dei salumi.

Tra i temi trattati: la struttura di Raspini e il suo posizionamento internazionale; gli aspetti culturali, normativi, geopolitici e strategici dell’export nel settore dei salumi; la scelta dei mercati e dei target; gli strumenti e i canali dello sviluppo commerciale; le dinamiche di lavoro quotidiane del team export; le strategie di valorizzazione del prodotto sui mercati esteri e l’apertura di nuovi mercati.

Infine, gli studenti hanno assistito a un intervento dell’associazione di settore ASSICA/IVSI che ha offerto una panoramica sul settore della salumeria italiana, illustrandone ruolo, dimensioni economiche ed export, le principali DOP/IGP e le dinamiche dei mercati internazionali. L’intervento ha anche approfondito le attività di promozione, sostenibilità, networking e supporto alle imprese, con uno sguardo alle prospettive future del comparto.

Dopo l’esperienza del 2025 si conferma il rapporto tra Raspini, azienda leader in Italia tra i produttori di salumi - in particolar modo di prosciutto cotto - e ESCP, business school internazionale che ogni anno si posiziona ai primi posti delle classifiche internazionali per la qualità della didattica.

“Le visite degli studenti ESCP per la nostra azienda sono sempre motivo di orgoglio e un prezioso momento di confronto- ha dichiarato Emilia Lisdero, responsabile marketing Raspini - ESCP è un’eccellenza del territorio piemontese al quale siamo particolarmente legati e siamo entusiasti di aver potuto condividere il nostro punto di vista sul settore dei salumi di alta qualità con quelli che saranno i protagonisti del mercato di domani. Crediamo fortemente nel valore della collaborazione con ESCP perché entrambi perseguiamo lo stesso obiettivo, l’eccellenza in tutte le sue forme”.