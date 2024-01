Cuneo, anche la sindaca al centesimo compleanno di Beppe Canavese

Festeggiamenti in grande stile per i 100 anni del cuneese Beppe Canavese, nato il 22 dicembre 1923. A celebrarlo – oltre ai figli Antonella, Alberto, Maurzio e la moglie Margherita – la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero e i consiglieri comunali Vincenzo Pellegrino e Silvano Enrici.





Residente nella frazione di San Rocco Castagnaretta è ex dipendente della Stipel (poi Sip e Telecom). Assunto prima del servizio militare, è poi partito per la guerra; tornato al lavoro dopo la prigionia al lavoro ha gestito la parte di magazzino e materiali per l'azienda e le imprese d'appalto.



Grande appassionato di montagna - che tutt'ora frequenta - , ottimo sciatore fuori pista con ricordi e aneddoti di tantissime gite.