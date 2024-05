Due nuove socie per il Soroptmist Cuneo

Lo scorso 23 maggio, presso il Ristorante la Chiocciola, si è tenuta una importante conviviale, in presenza della relatrice dr.ssa Maria Carola Gullino presidente dell’Associazione Nazionale Donne dell’Ortofrutta, che ha magistralmente raccontato la sua storia di donna imprenditrice, dei rapporti familiari, del ruolo delle donne in agricoltura e della sua Presidenza dell’Associazione.

Ha auspicato un confronto aperto e positivo a livello istituzionale e culturale, basato su tanti progetti e tanta energia che scaturisce dal dna femminile. L’auspicio è quello di coinvolgere sempre più donne.

“Con il Soroptimist, condividiamo la necessità di potenziare il ruolo professionale delle donne e soprattutto la loro legittimazione nei ruoli che contano, senza pregiudizi e discriminazioni. L’ottimismo e la positività devono aiutarci in questo momento per andare avanti e cercare nuove strade e nuovi modi per fare agricoltura e per lavorare insieme su ogni aspetto che possa rappresentare una crescita per le donne” questo il sunto del messaggio della dr.ssa Gullino, molto apprezzata per la sua grinta, la sua forte determinazione ed il suo piglio concreto e professionale.

Il Club ha poi accolto due nuove socie:

-l’avv. Raffaella Giuliano, di Centallo, nota ed affermata professionista civilista esperta di agricoltura e di diritto delle acque pubbliche ad uso irriguo, attuale assessore dell’amministrazione centallese, la cui madrina è stata la stessa Presidente Elena Cavallo

- la dr.ssa Ilaria Ferrero di Sommariva Bosco, esperta di Business Etiquette o Galateo Aziendale (quell’insieme di regole di comportamento che aiutano a migliorare le relazioni professionali, creare un ambiente di lavoro armonioso e acquisire un’immagine professionale impeccabile), presentata dalla madrina Daniela Bonetto attuale Segretaria del Club.

Grande entusiasmo e sincera gratitudine sono state manifestate da tutte le sorelle del club presenti, che hanno accolto Raffaella ed Ilaria con immenso affetto, auspicando, per loro, una gratificante e soddisfacente esperienza di appartenenza e condivisione dei valori associativi.

La presidente Elena Cavallo, (affiancata dalla neo presidente eletta Silvana Martino) ha consegnato lo statuto, la spilletta associativa e un mazzo di fiori benaugurante, esprimendo grande soddisfazione per l’ingresso nel sodalizio cuneese.