Il chitarrista cuneese Nicolò Bertano vince il Concorso Internazionale “Giovani Promesse” di Parma

Il chitarrista di 19 anni cuneese si è aggiudicato il Primo Premio Assoluto al Concorso Chitarristico Internazionale “Giovani Promesse” nella categoria Solisti.

Il concorso si è svolto il 24 maggio nel “Paganini Guitar Festival” di Parma, Nicolò Bertano ha suonato un Capriccio di N.Paganini e i Quattro pièce brèves di F.Martin.

Allievo del maestro G.Bandini al Conservatorio “Boccherini” di Lucca. Ha frequentato il Liceo Musicale Bianchi e Virginio di Cuneo . Risulta vincitore in numerosi concorsi nazionali e internazionali e nel luglio del 2023 viene premiato dal Conservatorio “Ghedini” di Cuneo per essersi distinto come miglior musicista dei licei musicali della provincia.

1° Premio Assoluto Concorso Nazionale di Chitarra "Ansaldi"

1° Premio Assoluto Concorso Internazionale "Gaetano Marziali"

1° Premio Assoluto Concorso internazionale Diapason d'oro

1° Premio Assoluto Concorso Nazionale "Davide Lufrano Chaves"

1° Premio Assoluto Concorso Nazionale "Lia Trucco"

1° Premio Assoluto 3° ediz. Concorso Nazionale “Chitarra Verde” Siena

1° Premio Concorso Nazionale "Giulio Rospigliosi"

1° Premio Concorso internazionale Città di Stresa

1° Premio Concorso Nazionale Riviera Etrusca

Ha frequentato corsi di Perfezionamento con alcuni importanti Maestri, quali Carlo Marchione, Andrea De Vitis, Anabel Montesinos, Giulia Ballaré, Emanuele Buono, Laura Young, Goran Krivokapić, Marco Ramelli, Davide Giovanni Tomasi, Julia Trintschuk, e molti altri.