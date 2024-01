Lunedì 8 gennaio sarà riaperta la Scuola Primaria di Monasterolo di Savigliano, dopo i lavori per la messa in sicurezza

Il Natale ha portato in dono una scuola totalmente rinnovata ai bambini che frequentano la scuola primaria di Monasterolo di Savigliano.

Gli 80 banchi con le 5 cattedre e le rispettive sedie sono stati riportati nelle 5 classi completamente rinnovate della scuola primaria ‘Beppe Fenoglio’.

La struttura di via Silvio Pellico, dopo i lavori di riqualificazione sarà inaugurata lunedì 8 gennaio alle 12 alla presenza di molte autorità oltre al sindaco Giorgio Alberione e dagli amministratori comunali sono attesi a Monasterolo: l’eurodeputata Gianna Gancia, il senatore Giorgio Maria Bergesio il presidente delle regione Alberto Cirio, il presidente del Consiglio regionale Franco Graglia, con i consiglieri Paolo Demarchi, Matteo Gagliasso e il presidente della Provincia Luca Robaldo assieme al consigliere Davide Sannazzaro.

Il progetto è redatto dallo studio d’ingegneria Ansaldi di Torino, mentre l’appalto dei lavori se lo era aggiudicato dalla ditta Cornaglia di Caraglio.

Il costo complessivo è stato di circa 800 mila euro ed ha riguardato l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, l’impianto idraulico, l’impianto elettrico, e i pavimenti.

“Il progetto per la messa in sicurezza della struttura era partito nel 2018, con la precedente amministrazione, che aveva fatto la richiesta di contributo - spiega il sindaco Giorgio Alberione - era di 414 mila euro finanziato poi dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Pnrr.

Il finanziamento – specifica Alberione - è arrivato nel 2021, ma dopo la pandemia i costi relativi al progetto iniziale sono aumentati a 670 mila euro.

La differenza è stata coperta da un mutuo da parte del Comune di 160 mila euro e il resto da avanzo di amministrazione.

“La scuola – continua il sindaco – aveva un tetto in cemento armato molto pesante, in alcuni punti era alto 8 metri, con una forte dispersione di calore, oltre ad avere un peso elevato che gravava sui pilastri che in caso di movimento sismico sarebbe stato molto pericoloso”.

Oltre all’adeguamento sismico si è intervenuto anche sui pavimenti tutti rinnovati e si è rifatto l’impianto idraulico con i bagni, dai rivestimenti ai sanitari, e l’impianto elettrico, per un costo di 100 mila euro in più rispetto al previsto.

Non sono stati invece cambiati i serramenti interni ed esterni.

Dall’aprile 2023 le cinque sezioni della scuola di Monasterolo sono state trasferite nella palestre in cui erano state realizzate 5 classi con muri in cartongesso

Ringrazio la ditta ‘Monge pet food’ di Monasterolo che ci ha donato 7 armadi per le classi e gli uffici e la ditta Cornaglia per l’ottimo lavoro svolto.

“Un ringraziamento particolare – desidera fare il sindaco Alberione - va a tutti i volontari di Monasterolo e Ruffia, i cui bambini vengono a scuola qui, che lo scorso giovedì 28 dicembre hanno traslocato gli 80 banchi, le 5 cattedre, le sedie e tutti i suppellettili dalla palestra alla scuola”.

Da lunedì 8 gennaio i bambini di Monasterolo e di Ruffia andranno a scuola nella struttura rinnovata e in sicurezza, un progetto che l’amministrazione comunale ha voluto portare a termine nel più breve tempo possibile rispettando il cronoprogramma e restituendo agli allievi e a loro insegnanti un ambiente scolastico efficiente e all'avanguardia.