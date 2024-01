Presenze in Parlamento: record per il senatore della Lega Bergesio con il 100% di votazioni

Partecipazione alle votazioni e impegni in missioni giustificate. Sono le due componenti per ricostruire la presenza di senatori e deputati in Parlamento.

Secondo le statistiche fornite dai siti istituzionali di Camera e Senato, il record delle presenze cuneesi della XIX legislatura spetta al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio con il 100%: dal 13 ottobre 2022 ha partecipato a tutte le 141 sedute con 3.542 votazioni elettroniche a Palazzo Madama.

Bergesio è vicepresidente della IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), oltre che membro della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Fino a novembre 2023 sono state invece 4.359 le votazioni con procedimento elettronico a Montecitorio.

La più assidua fra i cuneesi è la deputata di Fratelli d'Italia Monica Ciaburro, vicepresidente della IV Commissione (Difesa), e membro della XIII Commissione (Agricoltura).

Con 4.114 votazioni effettuate e 89 missioni, ha raggiunto un totale di 4.203 presenze al 96,42%.

Chiara Gribaudo, vicepresidente nazionale del Partito Democratico, nonché presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, e vicepresidente della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) segna 3.839 presenze con l'88,07%. Ha effettuato 2.252 votazioni e 1.587 missioni.

Enrico Costa, deputato di Azione, raggiunge un totale di 3.584 presenze con l'82,22%: per lui 1.829 votazioni e 1.755 missioni effettuate.

Il monregalese Costa è presidente della Giunta per le Autorizzazioni e presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, oltre che componente della II Commissione (Giustizia)