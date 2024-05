La "ricetta" del centrodestra per la sanità futura del Piemonte: "Visite e prenotazioni 7 giorni su 7"

La sanità "cuba" l'80% del bilancio della Regione. Lo sa bene il governatore uscente e candidato presidente del centrodestra Alberto Cirio, che ha costruito il programma sanitario con i big del settore piemontesi. Dall'ex direttore generale delle Asl Asti ed Alessandria Valter Galante alla direttrice del Dipartimento Patologia e cura del bambino del Regina Margherita Franca Fagioli, dal Direttore Generale della Fondazione "Tempia Valenta" Pietro Presti al capo di Fimmg Roberto Venesia, arrivando al pediatra Giuseppe Palena, all'oncologa Paola Varese all'ex deputata Rossana Boldi.

"Visite e prenotazioni 7 giorni su 7"

E nelle 28 pagine distribuite ai presenti al Collegio degli Artigianelli di Torino è condensato il passato, ma soprattutto il futuro della sanità piemontese. "Il piano che era inclinato verso il basso da decenni - ha sottolineato il presidente Cirio - ora guarda verso l'alto". Tra le novità più importanti annunciate oggi, "visite e prestazioni 7 giorni su 7".

"Il programma - ha rimarcato il governatore - è tutto finanziato ed è stato messo a punto con l'obiettivo di non ripetere gli errori fatti coi tagli dei passati 15 anni".

Concorsi più efficienti

Come annunciato entro dicembre 2024, nell'ambito del piano straordinario, sono previste 2 mila assunzioni (1.500 comparto sanitario + 500 Dirigenza medica). Per il prossimo cinquennio, il centrodestra promette poi di rendere più efficienti le procedure concorsuali per medici ed infermieri, ad esempio attraverso la loro centralizzazione.

Nuovo pronto soccorso convenzionato

Una delle novità più importanti riguarda poi la medicina di urgenza. Sul modello dell'ospedale Gradenigo, verrà attivato un nuovo pronto soccorso convenzionato a Torino, per cui sarà predisposto un bando.

Rivoluzione Cup

Altro tema caldo è quella della liste d'attesa: nel 2023 il Piano Straordinario ha prodotto il 36% di prestazioni in più rispetto al 2019, anno pre-Covid. In questo ambito per il futuro il primo punto è la rivoluzione del Cup. Grazie ad un nuovo appalto si raddoppierà la capacità del sistema di rispondere alla richiesta di esami e prestazioni.

Ci sarà anche una revisione organizzativa e operativa dei percorsi di prenotazione e di presa in carico affinché il cittadino non si possa più sentire disorientato di fronte al CUP. Non più prenotazioni su tutto il Piemonte, ma un'organizzazione per quadranti, per esami più rapidi e più vicino a casa.

Sviluppo telemedicina

Nelle zone montane e rurali del Piemonte, l'obiettivo del prossimo cinquennio è di sviluppare la telemedicina, così come su tutto il territorio potenziare l'assistenza territoriale: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali. Altro obiettivo è istituire la figura strutturale e permanente dello psicologo delle cure primarie.