“Anche il sindaco di sinistra Lo Russo appoggia il nuovo Codice della strada, voluto dal ministro Matteo Salvini. Dopo anni di immobilismo, qualsiasi amministratore si rende conto dell’importanza di nuove norme per la sicurezza dei cittadini. Anche in questo caso il Pd, che ha promesso battaglia in Senato, dovrebbe ascoltare i suoi sindaci”.