Fossano, intossicati trenta militari al pranzo in caserma: tre condanne

Nel luglio del 2019 circa 30 militari del 32° Reggimento Genio Guastatori furono vittime di un’intossicazione alimentare dopo aver consumato il pranzo nella caserma "Dalla Chiesa" di Fossano. Imputati con l’accusa di lesioni colpose causate dalla somministrazione di sostanze pericolose, G.D.P. e M.B., rispettivamente il titolare della ditta appaltatrice della mensa e il cuoco. Con loro, anche A.S., responsabile della sicurezza alimentare.

Come illustrato dal tenente colonnello del Nucleo veterinario responsabile delle funzioni di autorità sanitaria per i distretti militari, la colpa era da ascriversi a un batterio denominato ‘Campylobacter Jujuni’. Dei trenta militari che manifestarono i sintomi diciassette vennero campionati: undici risultarono positivi al batterio.I due ricoverati in ospedale per alcuni giorni con sintomatologia particolarmente grave decisero di costituirsi parte civile.

Stando a quanto emerso nel processo, quel giorno in mensa vennero servite cosce di pollo al forno che, per l’ipotesi d’accusa, sarebbero state tagliate da cotte con gli stessi coltelli utilizzati per il taglio a crudo.

Di contro, il consulente nominato dalla difesa ha sostenuto che non era possibile affermare con certezza quale fosse stata la causa dell’intossicazione subìta dai militari: alcune materie prime del menù incriminato non erano state campionate. Una tesi, questa, non accolta dal giudice, che ha condannato i tre imputati a due mesi e venti giorni di reclusione, 270 euro di multa e al risarcimento economico a favore dei militari costituitisi parte civile (da liquidarsi in sede civile).