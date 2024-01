Da Valdieri ad Alba, passando per Ceva: tre giorni in Granda per il senatore La Pietra per conoscere le eccellenze del territorio

“Sono molto contenta che il senatore Patrizio La Pietra, sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, abbia voluto conoscere meglio la nostra provincia e deciso di trascorrere tre giorni nel Cuneese, per vedere da vicino le nostre realtà produttive, eccellenze riconosciute in tutto il mondo”.

A dirlo è l’onorevole di Fratelli d’Italia Monica Ciaburro, membro della Commissione agricoltura alla Camera.

“Da tempo con il sottosegretario La Pietra, parlavamo di organizzare una visita in Granda ed ora, in occasione degli Stati Generali della Birra che si svolgono sabato 20 gennaio all’Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo, abbiamo colto l’occasione per realizzare una tre giorni di visite ed incontri. Così potrà vedere da vicino e farsi un’idea più concreta della competitività delle nostre aziende, della bellezza dei nostri paesaggi e dell’eccellente enogastronomiche, ma anche comprendere bisogni ed esigenze del comparto. Lo ringrazio perché, conoscendo i suoi impegni in giro per l’Italia come senatore e sottosegretario del Ministero all’Agricoltura, ha comunque voluto trascorrere con noi ben tre giorni, che saranno fitti di impegni”.

“Considero molto utile la visita del sottosegretario La Pietra nella nostra provincia - dice William Casoni, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia -, per mostrargli tutte le peculiarità dei nostri produttori così che lui potrà avere un quadro più preciso delle nostre produzioni agricole e di tutte le sue potenzialità, utili per rafforzare la nostra capacità produttiva. Sicuramente La Pietra, come sottosegretario all’Agricoltura saprà cogliere le caratteristiche salienti di un comparto, come quello agricolo nel quale la Granda è fortemente vocata. Gli mostreremo i vari settori, da quello vitivinicolo a quello delle produzioni tipiche, dalla forestazione alla montagna, tutti comparti che sono fonte anche di un turismo sempre più presente sul nostro territorio. Così la sua visita è l’occasione per portare a conoscenza del Governo quelle che possono essere le potenzialità ma anche le esigenze dei nostri produttori locali e di tutti coloro che sono nella filiera produttiva agroalimentare, che rappresentano un’ossatura forte per la provincia di Cuneo”.

“Con piacere accogliamo la visita del sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra - sottolinea Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale - in un momento estremamente importante e delicato per uno dei comparti produttivi più importanti e che aiutano a rendere la provincia di Cuneo un’eccellenza assoluta, per quanto riguarda la piccole e medie imprese a livello italiano ed europeo. Questa visita permetterà al sottosegretario La Pietra di vivere uno spaccato di cuneesità, ma durante la quale gli alterneremo le problematiche del comparto frutta che raccoglie più di 4000 aziende e di quel straordinario patrimonio che ha le sue radici nella terra di Granda, che è l’allevamento della razza bovina piemontese. Entrambi i comparti in questa fase segnano un delta negativo nel rapporto tra ricavi e costi. Ci sono delle soluzioni, che io ho già presentato in consiglio regionale e che esterneremo anche al sottosegretario La Pietra, a partire dalla moratoria sui mutui alla rinegoziazione delle assicurazioni. Avremo la possibilità sicuramente di approfondire queste discussioni. Al di là di questo, sono molto contento che il sottosegretario abbia accettato l’invito del presidente Conterno e del direttore Varrone per la giornata che si terrà all’Università del Gusto di Pollenzo, dedicata agli Stati generali della birra, dove verrà conclamato il Consorzio birra Piemonte che mi sono onorato di affiancare nella nascita e di riuscire a far finanziare per le attività promozionali”.

Il sottosegretario La Pietra venerdì 19 gennaio alle 9.30 visiterà le latterie Inalpi a Moretta e nel pomeriggio, a partire dalle 15,30, sarà alla Fondazione Agrion di Manta per una visita al Centro sperimentale frutticolo della Fondazione Piemontese per la ricerca ed innovazione in agricoltura, dove si parlerà dell’agricoltura in Piemonte. Il sottosegretario La Pietra incontrerà alcune filiere produttive del distretto della frutta del Monviso. Infine si terrà un incontro con le organizzazioni agricole piemontesi: Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione italiana agricoltori, Confcooperative Piemonte.

Sabato 20, il sottosegretario La Pietra, l’onorevole Ciaburro e il consigliere Paolo Bongioanni, saranno all’Università del gusto di Pollenzo per gli Stati generali della birra. Nel pomeriggio tappa a Fossano per visitare la Cooperativa Piemonte Miele, per poi andare a Cuneo presso la società agricola Sacchetto e incontrare altre aziende produttive del territorio. Alle 17:30, a Valdieri, accolto dal sindaco Guido Giordana, presso il Parco Alpi Marittime di piazza Regina Elena, ci sarà un incontro con amministratori, forestali, comprensori di caccia e del comparto pesca con i quali, il sottosegretario ha espressamente chiesto di avere un confronto.

Alla sera, ci sarà un momento conviviale con una cena presso il ristorante Pianeta 2000, in via Circonvallazione a Tarantasca, organizzata dalla Federazione provinciale Fratelli d’Italia Cuneo.

Domenica 21 gennaio dopo aver visitato il saponificio “Rose e Caprioli” il sottosegretario, per le 11,30 sarà a San Michele Mondovì presso il teatro in via dei Caduti, per incontrare il sindaco Daniele Aimone, gli amministratori comunali e il presidente della Provincia Luca Robaldo. Ci sarà anche una sorpresa per il sottosegretario La Pietra, organizzata dall’onorevole Ciaburro e gli amministratori locali.

Poi si sposterà a Ceva verso le 13.30 dove, accompagnato dal sindaco Vincenzo Bezzone, dal consigliere Fabio Mottinelli, dal comandante provinciale tenente colonnello Luca Stella e dal comandante del Centro di addestramento “Carabinieri Forestali” di Ceva, il capitano Davide Campagna, visiterà la scuola in via Porta Tanaro, il Museo del Fungo, il bellissimo Teatro Marenco. Per le 16 il sottosegretario La Pietra sarà ad Alba, dove, accolto dal sindaco Carlo Bo e dall’assessore Emanuele Bolla visiterà il Museo del Tartufo, incontri istituzionali con gli operatori della filiera del tartufo e del turismo per poi incontrare, con il presidente del circolo Giulio Abbate, gli iscritti e la popolazione presso la sede di Fratelli d’Italia in via Coppino.

“Abbiamo cercato di inserire più appuntamenti possibili - conclude l’onorevole Monica Ciaburro -, ma ciò nonostante le eccellenze imprenditoriali, culturali paesaggistiche ed enogastronomiche della nostra provincia sono talmente tante che una grande parte è purtroppo rimasta fuori da questa visita. Sono però certa che il sottosegretario Patrizio La Pietra resterà così colpito dal nostro territorio che tornerà presto a trovarci”.