Il Partito Liberaldemocratico del Cuneese a fianco della resistenza iraniana

Il Partito Liberaldemocratico – PLD Cuneo organizza per venerdì 13 febbraio alle ore 21 presso l’Hostello Sacco di Fossano (Via Cavour), un incontro pubblico di sostegno alla resistenza iraniana e al popolo iraniano in lotta per la libertà.

L’iniziativa, dal titolo “Insieme alla Resistenza iraniana per un Iran repubblicano, democratico, libero e laico”, nasce dalla volontà del PLD di ribadire con forza la propria vicinanza a un popolo che sta pagando un prezzo altissimo nella repressione delle proteste: sono ormai migliaiai civili iraniani uccisi secondo gli ultimi dati confermati da organizzazioni indipendenti, con migliaia di altri decessi ancora in fase di verifica e conferma.

Interverrà come relatore principale il dottor Khosro Nikzat, Presidente dell’Associazione Medici e Farmacisti Iraniani Residenti in Italia, che illustrerà la situazione attuale in Iran e il ruolo della resistenza organizzata.

A moderare l’incontro sarà l’avv. Francesco Hellmann, tesoriere nazionale del PLD. Introdurrà la serata Marco Anselmo, Segretario provinciale del PLD Cuneo.

Nel corso della serata il dottor Nizkat illustrerà il piano in 10 punti del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, promosso dalla Presidente Maryam Rajavi, che delinea una chiara prospettiva per il futuro del Paese: la nascita di una Repubblica democratica, fondata sul rispetto dei diritti umani, sulla separazione tra Stato e religione e sulle libertà civili e politiche.

“La battaglia della resistenza iraniana – riferiscono i vertici provinciali del PLD Cuneo - è una battaglia di libertà, autodeterminazione e democrazia, che riguarda l’Europa e l’Occidente nel loro insieme”.